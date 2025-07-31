Замазєєва висміяла телеграм-канали, які писали, що вона у Миколаєві впливає на рішення сесії

Голова Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження Ганна Замазєєва. Архівне фото «МикВісті»

Голова Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження Ганна Замазєєва спростувала інформацію, що нібито перебуває у Миколаєві й впливає на рішення міської ради.

Відеозвернення з робочого кабінету вона опублікувала у відповідь на публікації популярних телеграм-каналів, зокрема «Труха», «Батальйон Монако», «Інсайдер».

— Шановні друзі, в нас насправді сміх, стосовно інформації, що я знаходжуся в Миколаєві. Це дуже повеселило і ми хотіли всім подякувати, за такі жарти. І повідомити, що Замазєєва, голова Держенергетики знаходиться на робочому місці. Знаходиться сьогодні, і вчора, і позавчора була на робочому місці, — зазначила Ганна Замазєєва.

За її словами, 30 липня вона провела кілька нарад, зокрема за участю представників Міністерства розвитку громад і територій та міжнародних партнерів.

— І обов'язково до зустрічі у Миколаєва, — додала наприкінці Ганна Замазєєва.

Скриншот посту телеграм-каналу «Інсайдер» Скриншот посту телеграм-каналу «Батальйон Монако» Скриншот посту телеграм-каналу «Труха»

Раніше повідомлялось, що Миколаївська міськрада розгляне не лише питання визначення переможців в конкурсі на сортування сміття в місті, а й рішення про відмову в укладанні договору з компанією «Waste To Energy Niko», яке запропонував депутат Федір Панченко.