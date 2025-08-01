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Розпочато процес оновлення обласної символіки: відбулося перше засідання робочої групи

  • Пресреліз

  • Миколаївська обласна рада

  • 22:32, 01 серпня, 2025

Засідання робочої групи з питань оновлення місцевої символіки Миколаївщини. Фото: Миколаївська облрадаЗасідання робочої групи з питань оновлення місцевої символіки Миколаївщини. Фото: Миколаївська облрада

У п’ятницю, 1 серпня, голова Миколаївської обласної ради Антон Табунщик разом із своїм заступником та головою ради з питань геральдики Денисом Андрєєвим провели перше засідання робочої групи з питань оновлення місцевої символіки Миколаївщини. 

Під час зустрічі члени групи обговорили необхідність перегляду чинної символіки області та окреслили подальші кроки.

Наша мета — оновити символіку області так, щоб вона відповідала сьогоденню, відображала українські цінності та історію регіону. Ми маємо відійти від застарілих імперських образів і створити сучасну символіку, яка об’єднуватиме людей і підкреслюватиме нашу унікальність, — зазначив Антон Табунщик.

Засідання робочої групи з питань оновлення місцевої символіки Миколаївщини. Фото: Миколаївська облрадаЗасідання робочої групи з питань оновлення місцевої символіки Миколаївщини. Фото: Миколаївська облрада
Засідання робочої групи з питань оновлення місцевої символіки Миколаївщини. Фото: Миколаївська облрадаЗасідання робочої групи з питань оновлення місцевої символіки Миколаївщини. Фото: Миколаївська облрада
Засідання робочої групи з питань оновлення місцевої символіки Миколаївщини. Фото: Миколаївська облрадаЗасідання робочої групи з питань оновлення місцевої символіки Миколаївщини. Фото: Миколаївська облрада
Засідання робочої групи з питань оновлення місцевої символіки Миколаївщини. Фото: Миколаївська облрадаЗасідання робочої групи з питань оновлення місцевої символіки Миколаївщини. Фото: Миколаївська облрада

Нагадаємо, чинний герб Миколаївської області був затверджений у 2001 році. Проте деякі його елементи мають витоки з часів російської імперії — зокрема, архієрейська митра та золоті посохи, що використовувалися в гербах церковних і адміністративних структур. Нині постає потреба у затвердженні символіки, яка краще відображатиме українську ідентичність, історичну спадщину та сучасність регіону.

У межах подальшої роботи планується підготовка рекомендацій щодо вигляду та змісту нової обласної символіки. Після цього її проєкт буде винесено на громадське обговорення, а також пройде експертизу Українського геральдичного товариства. Завершальним етапом стане розгляд символіки на сесії обласної ради.

Денис Андрєєв, зі свого боку, підкреслив, що оновлення місцевої символіки відповідає вимогам чинного законодавства, яке передбачає деколонізацію історичних наративів та візуальних образів, пов’язаних з імперською політикою.

Засідання робочої групи з питань оновлення місцевої символіки Миколаївщини. Фото: Миколаївська облрадаЗасідання робочої групи з питань оновлення місцевої символіки Миколаївщини. Фото: Миколаївська облрада
Засідання робочої групи з питань оновлення місцевої символіки Миколаївщини. Фото: Миколаївська облрадаЗасідання робочої групи з питань оновлення місцевої символіки Миколаївщини. Фото: Миколаївська облрада

Раніше повідомлялось, що Верховна Рада ухвалила рішення про перейменування 185 населених пунктів у межах дерусифікації та деколонізації. Серед них — 10 у Миколаївській області.

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Зміст матеріалу є виключною відповідальністю автора в особі: Миколаївська обласна рада

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