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Верховна Рада перейменувала 185 населених пунктів: серед них — 10 на Миколаївщині

На Миколаївщині перейменували села і селища в межах дерусифікації. Фото: архів МикВістіНа Миколаївщині перейменували села і селища в межах дерусифікації. Фото: архів МикВісті

Верховна Рада ухвалила рішення про перейменування 185 населених пунктів у межах дерусифікації та деколонізації. Серед них — 10 у Миколаївській області.

Про це повідомив голова підкомітету з питань деколонізації Роман Лозинський.

За його словами, нові назви отримали 1 місто, 18 селищ і 146 сіл, ще 19 перейменувалися за загальною процедурою.

У Миколаївській області змін зазнали населені пункти у 4 районах:

Баштанський район

  • Волна — Хвиля

  • Родники — Затишне

Вознесенський район

  • Надеждівка — Надія

  • Тімірязєвка — Миролюбівське

  • Юр’ївка — Юріївка

Миколаївський район

  • Гур’ївка — Гуріївка

  • Луч — Промінь

  • Новоюр’ївка — Новоюріївка

  • Первомайське — Заводське

Первомайський район

  • Синюхин Брід — Синюшин Брід

За словами Романа Лозинського, більшість нових назв — це історичні або нейтральні, які підкреслюють українську ідентичність.

— Погодьтеся, четвер — чудовий день для того, щоб дерусифікувати ще 165 населених пунктів. Саме це щойно зробила Верховна Рада, — написав він, додавши, що ініціативу підтримали 257 народних депутатів.

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