Верховна Рада перейменувала 185 населених пунктів: серед них — 10 на Миколаївщині

На Миколаївщині перейменували села і селища в межах дерусифікації. Фото: архів МикВісті

Верховна Рада ухвалила рішення про перейменування 185 населених пунктів у межах дерусифікації та деколонізації. Серед них — 10 у Миколаївській області.

Про це повідомив голова підкомітету з питань деколонізації Роман Лозинський.

За його словами, нові назви отримали 1 місто, 18 селищ і 146 сіл, ще 19 перейменувалися за загальною процедурою.

У Миколаївській області змін зазнали населені пункти у 4 районах:

Баштанський район

Волна — Хвиля

Родники — Затишне

Вознесенський район

Надеждівка — Надія

Тімірязєвка — Миролюбівське

Юр’ївка — Юріївка

Миколаївський район

Гур’ївка — Гуріївка

Луч — Промінь

Новоюр’ївка — Новоюріївка

Первомайське — Заводське

Первомайський район

Синюхин Брід — Синюшин Брід

За словами Романа Лозинського, більшість нових назв — це історичні або нейтральні, які підкреслюють українську ідентичність.

— Погодьтеся, четвер — чудовий день для того, щоб дерусифікувати ще 165 населених пунктів. Саме це щойно зробила Верховна Рада, — написав він, додавши, що ініціативу підтримали 257 народних депутатів.