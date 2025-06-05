Верховна Рада перейменувала 185 населених пунктів: серед них — 10 на Миколаївщині
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- Аліна Квітко
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12:30, 05 червня, 2025
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Верховна Рада ухвалила рішення про перейменування 185 населених пунктів у межах дерусифікації та деколонізації. Серед них — 10 у Миколаївській області.
Про це повідомив голова підкомітету з питань деколонізації Роман Лозинський.
За його словами, нові назви отримали 1 місто, 18 селищ і 146 сіл, ще 19 перейменувалися за загальною процедурою.
У Миколаївській області змін зазнали населені пункти у 4 районах:
Баштанський район
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Волна — Хвиля
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Родники — Затишне
Вознесенський район
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Надеждівка — Надія
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Тімірязєвка — Миролюбівське
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Юр’ївка — Юріївка
Миколаївський район
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Гур’ївка — Гуріївка
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Луч — Промінь
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Новоюр’ївка — Новоюріївка
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Первомайське — Заводське
Первомайський район
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Синюхин Брід — Синюшин Брід
За словами Романа Лозинського, більшість нових назв — це історичні або нейтральні, які підкреслюють українську ідентичність.
— Погодьтеся, четвер — чудовий день для того, щоб дерусифікувати ще 165 населених пунктів. Саме це щойно зробила Верховна Рада, — написав він, додавши, що ініціативу підтримали 257 народних депутатів.
Раніше повідомлялось, що Верховна Рада перейменувала 18 населених пунктів на Миколаївщині.
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