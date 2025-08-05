Проросійську главу Гагаузії Гуцул засудили до 7 років тюрми
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- Світлана Іванченко
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13:46, 05 серпня, 2025
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У Молдові суд, у справі про незаконне фінансування виборчої кампанії, приговорив до семи років тюрми главу Гагаузії Євгенію Гуцул.
Про це повідомляє Newsmaker.
Крім того, до 6 років тюрми також засудили колишню секретарку центрального офісу популістської проросійської партії «Шор», яку згодом визнали неконституційною, Світлану Попан.
За даними слідства, Євгенія Гуцул і Світлана Попан у 2019-2022 роках систематично ввозили до Молдови гроші з РФ. Гуцул також координувала роботу територіальних відділень партії «Шор». Зокрема, відповідала за виплати учасникам протестів, які партія організовувала біля будівель парламенту, уряду, президента та Генпрокуратури в Кишиневі. Загалом отримала приблизно два мільйони доларі.
Лідерку Гагаузії затримали в аеропорту Кишинева 25 березня. Вона неодноразово була з візитами у РФ, належить до проросійського обʼєднання молдовської опозиції «Перемога», а також перебуває під санкціями США і Євросоюзу.
Нагадаємо, що депутатка партії «Велика Молдова» Вікторія Фурунте закликала до перегляду кордонів та заявила, що її країна має повернути собі вихід до Чорного моря шляхом відновлення контролю над Буджаком — регіоном, що нині входить до складу Одеської області України.
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