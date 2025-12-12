 Ердоган закликав Путіна до часткового припинення вогню в Україні

  • пʼятниця

    12 грудня, 2025

  • 6.3°
    Переважно ясно

    Миколаїв

  • 12 грудня , 2025 пʼятниця

  • Миколаїв • 6.3° Переважно ясно

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Ердоган закликав Путіна до часткового припинення вогню та обмеження ударів по енергооб’єктах України

Володимир Путін і Реджеп Ердоган, 12 грудня 2025 року. Фото: REUTERSВолодимир Путін і Реджеп Ердоган, 12 грудня 2025 року. Фото: REUTERS

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган закликав російського лідера Володимира Путіна до хоча б часткового припинення вогню в Україні.

Про це повідомляє агентство Anadolu.

Переговори відбулися під час Міжнародного форуму миру і довіри. За інформацією Управління зі зв'язків при Адміністрації президента Туреччини, ключовою темою знову стала російсько-українська війна та можливі кроки до її мирного врегулювання.

i Підтримай тих, хто щодня тримає місто в курсі

Клуб МикВісті — місце, де читач і редакція по один бік.

Учасники мають закритий чат, ексклюзивну розсилку із залаштунків життя журналістів, бачать новини раніше й впливають на зміни.

Приєднуйся. Разом тримаємо місто світлим

lock icon Безпечна оплата

Отримувачем внесків є ГО «Миколаївський Медіа Хаб» (ЄДРПОУ 45160758). Здійснюючи внесок, ви підтверджуєте згоду з тим, що внесена сума не підлягає поверненню та може бути використана ГО «Миколаївський Медіа Хаб» на реалізацію статутної діяльності, що включає підтримку незалежної журналістики та створення суспільно важливого контенту. Публічна оферта.

Реджеп Ердоган підкреслив, що Туреччина й надалі готова підтримувати будь-які мирні ініціативи. Сторони обговорили низку питань, зокрема процес заморожування Європейським Союзом російських активів.

Турецький президент заявив, що запровадження часткового режиму припинення вогню могло б зробити переговорний процес простіше: особливо це стосується ударів по енергетичній інфраструктурі та портах України.

Він також додав, що Анкара уважно стежить за будь-якими мирними переговорами та готова надалі приймати зустрічі у різних форматах, спрямовані на припинення війни.

Нагадаємо, в Одеському порту після вибухів вдень, 12 грудня, загорілося турецьке судно Cenk Roro. Наразі відомо про щонайменше одного постраждалого.

Останні новини про: Війна в Україні

В Міненерго пояснили, чому на півдні України частіші відключення світла
У Херсоні після зупинки ТЕЦ через обстріли мешканцям почали роздавати обігрівачі
В Одесі після обстрілів загорілося турецьке судно: є постраждалі
Реклама

Читайте також:

новини

Сєнкевич доручив розірвати договір з приватною фірмою на харчування школярів в Миколаєві

Катерина Середа
новини

У «Миколаївобленерго» пояснили принцип формування графіків відключень на прикладі картоплі та цибулі

Анна Гакман
новини

Сєнкевич запропонував присвятити наступний рік шкільному харчуванню

Аліна Квітко
новини

У Миколаєві майже 5 тисяч учнів відмовилися від шкільного харчування

Анна Гакман
новини

Шкільний кейтеринг у Миколаєві: КОП підписав договір із «Проссеккo 8», не перевіривши їх потужності

Анна Гакман
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Війна в Україні

В Одесі після обстрілів загорілося турецьке судно: є постраждалі
У Херсоні після зупинки ТЕЦ через обстріли мешканцям почали роздавати обігрівачі
В Міненерго пояснили, чому на півдні України частіші відключення світла

Сєнкевич доручив розірвати договір з приватною фірмою на харчування школярів в Миколаєві

«Забирають документи та зразки їжі», — прокуратура та поліція про обшуки через шкільне харчування

2 години тому

Жителі Миколаївщини будуть без світла по 17 годин: оприлюднили графіки відключення на 12 грудня

Головне сьогодні