Ердоган закликав Путіна до часткового припинення вогню та обмеження ударів по енергооб’єктах України

Володимир Путін і Реджеп Ердоган, 12 грудня 2025 року. Фото: REUTERS

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган закликав російського лідера Володимира Путіна до хоча б часткового припинення вогню в Україні.

Про це повідомляє агентство Anadolu.

Переговори відбулися під час Міжнародного форуму миру і довіри. За інформацією Управління зі зв'язків при Адміністрації президента Туреччини, ключовою темою знову стала російсько-українська війна та можливі кроки до її мирного врегулювання.

Реджеп Ердоган підкреслив, що Туреччина й надалі готова підтримувати будь-які мирні ініціативи. Сторони обговорили низку питань, зокрема процес заморожування Європейським Союзом російських активів.

Турецький президент заявив, що запровадження часткового режиму припинення вогню могло б зробити переговорний процес простіше: особливо це стосується ударів по енергетичній інфраструктурі та портах України.

Він також додав, що Анкара уважно стежить за будь-якими мирними переговорами та готова надалі приймати зустрічі у різних форматах, спрямовані на припинення війни.

Нагадаємо, в Одеському порту після вибухів вдень, 12 грудня, загорілося турецьке судно Cenk Roro. Наразі відомо про щонайменше одного постраждалого.