 Володимир Зеленський розкрив результати зустрічі Умєрова з США: підготовлено чернетки важливих документів

Клуб

Зеленський розповів про результати зустрічі Умєрова з представниками США: підготовлено чернетки кількох документів

Володимир Зеленський, Рустем Умеров, Андрій Гнатов. Фото: Володимир Зеленський у соцмережахВолодимир Зеленський, Рустем Умеров, Андрій Гнатов. Фото: Володимир Зеленський у соцмережах

Президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь секретаря Ради національної безпеки і оборони Рустема Умєрова та начальника Генерального штабу Збройних сил України Андрія Гнатова за підсумками їхніх зустрічей з представниками США.

Про це глава держави повідомив у соцмережах.

За словами Володимира Зеленського, за результатами переговорів підготували чернетки кількох документів. Зокрема, йдеться про напрацювання щодо гарантій безпеки для України, відновлення країни, а також базової рамки для завершення війни.

«Пункти на сьогодні зафіксовані так, щоб це відповідало завданню реального закінчення війни та необхідності не допустити третього російського вторгнення», — зазначив президент.

Володимир Зеленський також подякував європейським партнерам за підтримку та координацію зусиль і наголосив на важливості подальшого діалогу зі американською стороною.

«Чекаємо на продовження діалогу з Америкою. Важливо, щоб дипломатія завжди йшла пліч-о-пліч із необхідним тиском на Росію та необхідною підтримкою для України. Кожен російський удар по Україні та інтенсивні штурми на фронті доводять, що налаштованість України на завершення війни значно перевершує російську, і це потрібно виправляти посиленням тиску світу на агресора», — наголосив він.

Нагадаємо, раніше Спецпосланець президента США Стів Віткофф заявив про «конструктивні» переговори США з Україною та Росією щодо миру.

