У Залужного спростували чутки про звільнення з посади посла у Британії

У Залужного відреагували на чутки про його звільнення. Фото: novynarnia.com

Посол України у Великій Британії, генерал Валерій Залужний продовжує працювати на своїй посаді, жодних змін у його планах немає.

Про це «Українській правді» заявила його медіарадниця Оксана Тороп, коментуючи інформацію про нібито підготовку до відставки.

За її словами, повідомлення про можливе звільнення Валерія Залужного, які з’явилися в медіа, не відповідають дійсності. Вона наголосила, що генерал і надалі виконує свої обов’язки та представляє інтереси України у Великій Британії.

«Як завжди неназвані джерела знають все про Залужного і його плани. Але нічого не змінилося. Він і далі продовжує відстоювати інтереси України на посаді посла у Великій Британії», — сказала Оксана Тороп.

Коментар з’явився після того, як низка українських ЗМІ із посиланням на джерела в політичних та дипломатичних колах повідомили, що Валерій Залужний нібито планує залишити дипломатичну посаду в Лондоні на початку січня.