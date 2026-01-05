Китай вимагає від США звільнення Мадуро

Китай вимагає від США негайно звільнити Мадуро. Фото: business-gazeta.ru

Влада Китаю звернулася до Сполучених Штатів із закликом негайно звільнити президента Венесуели Ніколаса Мадуро та першу леді Сілію Флорес, а також гарантувати їхню особисту безпеку.

У Міністерстві закордонних справ Китаю заявили, що США мають припинити дії, спрямовані на підрив влади у Венесуелі, та вирішувати ситуацію шляхом діалогу і переговорів. У Пекіні наголосили, що силовий або політичний тиск лише загострює кризу.

Китайська сторона також заявила, що дії США суперечать міжнародному праву, базовим нормам міжнародних відносин, а також цілям і принципам Статуту Організації Об’єднаних Націй.

Нагадаємо, 3 січня президент США Дональд Трамп підтвердив військову операцію у Венесуелі та заявив, що президента країни Ніколаса Мадуро разом з дружиною затримали і вивезли з країни.

Раніше повідомлялось, що у столиці Венесуели Каракасі вночі пролунала серія вибухів. Над містом фіксували польоти авіації, а в окремих районах зникло електропостачання.