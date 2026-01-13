У США назвали удар «Орешником» по Львівщині небезпечною ескалацією

Уламки російської ракети «Орєшнік», якою ударили по Львівщині. Фото: СБУ

Заступниця постійного представника США при ООН Теммі Брюс заявила, що застосування Росією балістичної ракети «Орєшник» під час атаки на Львівську область є небезпечною ескалацією війни.

Таку оцінку вона озвучила під час термінового засідання Ради Безпеки ООН, скликаного Україною після цього удару, повідомляє «Радіо Свобода».

— Щодо України, зокрема запуску балістичної ракети «Орєшник», здатної нести ядерну зброю, спрямованої проти України поблизу кордону з Польщею та НАТО: це є черговою небезпечною і незрозумілою ескалацією цієї війни, навіть попри те, що Сполучені Штати терміново співпрацюють з Києвом, іншими партнерами й Москвою, щоб припинити війну шляхом переговорів, — зазначила дипломатка.

Вона застерегла, що такі удари не сприяють мирному врегулюванню, а навпаки — створюють ризики подальшого розширення й загострення конфлікту.

Представниця США також засудила систематичні атаки Росії на українську енергетичну та цивільну інфраструктуру, підкресливши, що вони суперечать задекларованій меті досягнення миру.

Окремо дипломатка закликала Росію, Україну та європейські країни продемонструвати серйозне прагнення до завершення війни та зупинення бойових дій.

Обстріл Львова 8 січня

Нагадаємо, ввечері 8 січня по всій території України оголосили тривогу через загрозу застосування балістичних ракет із полігону «Капустин Яр». Потім у Львові пролунала серія вибухів.

Міський голова Андрій Садовий повідомляв, що наразі не відомо, чи був це удар із російського балістичного комплексу «Орешник».

За даними начальника Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький, атаки зазнав обʼєкт критичної інфраструктури.

Вже зранку 9 січня Міністерство оборони РФ заявило, що застосували ракетний комплекс «Орешник» під час нічного удару по Україні. Це нібито стало відповіддю на «атаку дронів» по резиденції президента РФ Володимира Путіна.

Через це вже вдень 9 січня Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що Україна скликала термінове засідання Ради Безпеки ООН через удар «Орешником» по Львівщині.