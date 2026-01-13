Зеленський: Росія втрачає судна «тіньового флоту», але намагається їх замінити

Володимир Зеленський заявив про зупинку 20% «тіньового флоту» Росії. Фото: Офіс президента

Щонайменше 20% суден так званого «тіньового флоту» Росії припинили роботу внаслідок скоординованого тиску України та її міжнародних партнерів. Водночас Москва намагається компенсувати ці втрати, залучаючи нові судна.

Про це заявив президент Володимир Зеленський. Він наголосив, що всі такі судна мають бути внесені до санкційних списків, а обмеження мають поширюватися не лише на флот, а й на капітанів, екіпажі, страхові компанії та всю інфраструктуру, яка забезпечує його роботу.

За словами глави держави, чинні обмеження на морський експорт російської нафти в річному вимірі можуть скоротити доходи РФ щонайменше на 30 мільярдів доларів.

Також Володимир Зеленський повідомив, що Україна інформуватиме партнерів про нові схеми, до яких вдаються китайські компанії для допомоги Росії в обході санкцій проти фінансового сектору.

— Завдання всіх у світі, хто хоче закінчення цієї війни, має бути в тому, щоб скорочувати російську здатність адаптуватись до тиску у відповідь на цю війну. Результативний тиск на агресора — це головне добриво для дипломатичного процесу. Дякую всім партнерам, які розуміють ситуацію саме так і працюють максимально ефективно на всіх санкційних треках, — підкреслив президент.

Нагадаємо, що 18 грудня, Рада ЄС ввела санкції проти ще 41 судна, які входять до складу російського тіньового флоту нафтових танкерів.

Крім цього, Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони щодо застосування санкцій проти 656 морських суден, які також входять до так званого «тіньового флоту» Росії.