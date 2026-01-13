 Зеленський заявив про зупинку 20% «тіньового флоту» Росії

  • середа

    14 січня, 2026

  • -6.4°
    Ясне небо

    Миколаїв

  • 14 січня , 2026 середа

  • Миколаїв • -6.4° Ясне небо

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2026 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Зеленський: Росія втрачає судна «тіньового флоту», але намагається їх замінити

Володимир Зеленський заявив про зупинку 20% «тіньового флоту» Росії. Фото: Офіс президентаВолодимир Зеленський заявив про зупинку 20% «тіньового флоту» Росії. Фото: Офіс президента

Щонайменше 20% суден так званого «тіньового флоту» Росії припинили роботу внаслідок скоординованого тиску України та її міжнародних партнерів. Водночас Москва намагається компенсувати ці втрати, залучаючи нові судна.

Про це заявив президент Володимир Зеленський. Він наголосив, що всі такі судна мають бути внесені до санкційних списків, а обмеження мають поширюватися не лише на флот, а й на капітанів, екіпажі, страхові компанії та всю інфраструктуру, яка забезпечує його роботу.

За словами глави держави, чинні обмеження на морський експорт російської нафти в річному вимірі можуть скоротити доходи РФ щонайменше на 30 мільярдів доларів.

Реклама

Також Володимир Зеленський повідомив, що Україна інформуватиме партнерів про нові схеми, до яких вдаються китайські компанії для допомоги Росії в обході санкцій проти фінансового сектору.

— Завдання всіх у світі, хто хоче закінчення цієї війни, має бути в тому, щоб скорочувати російську здатність адаптуватись до тиску у відповідь на цю війну. Результативний тиск на агресора — це головне добриво для дипломатичного процесу. Дякую всім партнерам, які розуміють ситуацію саме так і працюють максимально ефективно на всіх санкційних треках, — підкреслив президент.

Нагадаємо, що 18 грудня, Рада ЄС ввела санкції проти ще 41 судна, які входять до складу російського тіньового флоту нафтових танкерів.

Крім цього, Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони щодо застосування санкцій проти 656 морських суден, які також входять до так званого «тіньового флоту» Росії.

Останні новини про: Війна в Україні

Російський дрон вдарив по багатоповерхівці у центрі Херсона
В Україні у 2025 році зросла кількість жертв серед цивільних, — ООН
У Миколаєві на кладовищі виявили та знешкодили нерозірваний касетний боєприпас
Реклама
Читайте також:
новини
Винні підрядники: Сєнкевич пояснив, чому УКС та Департамент ЖКГ не змогли витратити ₴300 млн бюджету

Анна Гакман
новини
Підозрюваному у справі кейтерингу другий день не можуть обрати запобіжний захід: прокуратура знов прийшла в суд з купою помилок

Аліса Мелік-Адамян
новини
Сєнкевич не вважає дюкер у Варварівці «дарма витраченими коштами»

Ірина Олехнович
новини
«Це просто нереально», — Сєнкевич каже, що у бюджеті Миколаєва немає грошей на підвищення зарплат вчителям, яке ініціювала держава

Юлія Бойченко
новини
«Не було екстремальної потреби», — Сєнкевич про те, чому 10 років не ремонтувався дюкер у Соляні

Аліна Квітко
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Війна в Україні

У Миколаєві на кладовищі виявили та знешкодили нерозірваний касетний боєприпас
В Україні у 2025 році зросла кількість жертв серед цивільних, — ООН
Російський дрон вдарив по багатоповерхівці у центрі Херсона

ВОДА У МИКОЛАЄВІ

Копитін запропонував Миколаєву взяти кредит на ремонт дюкера в Соляних

СВІТЛО

Без світла понад 12 годин: графіки відключення на Миколаївщині 14 січня

4 години тому

Підозрюваному у справі кейтерингу не можуть обрати запобіжний захід: прокуратура прийшла з купою помилок

Аліса Мелік-Адамян

Головне сьогодні