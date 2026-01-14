 У G7 розраховують на підтримку Трампа щодо гарантій безпеки для України

Лідери G7 планують переконати Трампа підтримати безпекові гарантії для України

Лідери G7 планують переконати Трампа підтримати безпекові гарантії для України

Партнери України з країн G7 мають намір зустрітися з президентом США Дональдом Трампом у Давосі, аби заручитися його особистою підтримкою щодо надання Києву гарантій безпеки після можливого припинення вогню.

Як повідомляє Financial Times із посиланням на чотирьох обізнаних посадовців, у переговорах планують узяти участь лідери Італії, Німеччини, Франції, Канади та Великої Британії, а також голова Європейської комісії, пише «Українська правда».

Очікується, що зустріч відбудеться в межах Всесвітнього економічного форуму та пройде за участі президента України Володимира Зеленського.

Країни G7 прагнуть отримати чітку позицію Дональда Трампа щодо безпекових гарантій для України після завершення бойових дій. За інформацією видання, наразі тривають консультації щодо формату переговорів, запланованих на 21 січня. До них також можуть долучитися інші учасники «коаліції охочих».

Крім того, радники з національної безпеки держав цієї коаліції готують окрему зустріч. Один із європейських посадовців зазначив, що без узгодження зі США реалізація планів щодо розгортання багатонаціональних сил, які раніше декларували Велика Британія та Франція, буде неможливою. За його словами, позиція Дональда Трампа з цього питання поки що залишається невизначеною.

Нагадаємо, що Володимир Зеленський під час переговорів із президентом США Дональдом Трампом попросив його розглянути можливість довгострокових гарантій безпеки для України — терміном на 30–50 років.

