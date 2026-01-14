 В офісі «Батьківщини» відбулися обшуки, Тимошенко повідомили про підозру

Тимошенко отримала підозру: в офісі «Батьківщини» відбулися обшуки

Народна депутатка України та лідерка партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко, фото: FacebookНародна депутатка України та лідерка партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко, фото: Facebook

Лідерка фракції «Батьківщина» Юлія Тимошенко заявила про обшуки в партійному офісі, які, за її словами, тривали всю ніч.

Про це вона написала у Facebook.

За словами політикині, до приміщення увійшли понад 30 озброєних осіб без пред’явлення документів, а співробітників офісу фактично утримували всередині. Юлія Тимошенко назвала дії правоохоронців «грандіозним піар-ходом».

— Щойно у партійному офісі «Батьківщини» завершилися так звані «невідкладні слідчі дії», що тривали всю ніч. «Невідкладні слідчі дії», що до права та закону не мають жодного стосунку. Понад тридцять озброєних до зубів чоловіків без предʼявлення будь-яких документів фактично захопили будівлю та взяли у заручники співробітників. Востаннє таким чином до нас вривалися штурмовики Януковича під час Революції Гідності. Але тоді вони хоч прикривали своє вторгнення якимось папірцем з ручного Печерського суду… Зараз же не було й цього, – написала вона.

Вона також повідомила, що під час слідчих дій у неї вилучили робочі телефони, парламентські документи та особисті кошти, задекларовані відповідно до закону.

— Лише гучні публічні заяви в інтернеті без будь-яких доказів. Обшук – грандіозний піар-хід. Не знайшли нічого, а тому просто забрали мої робочі телефони, парламентські документи та особисті заощадження, інформація про які повністю відображена в офіційній декларації. Я категорично відкидаю всі абсурдні звинувачення. Схоже, вибори набагато ближче, ніж здавалося. І хтось вирішив почати зачистку конкурентів. Це не перше політичне замовлення проти мене. Переслідування і терор – мої будні впродовж багатьох років, – додала Юлія Тимошенко.

Водночас журналісти «Української правди» з посиланням на джерела повідомили, що Юлія Тимошенко отримала підозру від НАБУ та САП.

Нагадаємо, вранці 28 листопада «Українська правда» повідомила, що антикорупційні органи проводять обшуки в помешканні керівника Офісу президента Андрія Єрмака.

Пізніше НАБУ та САП підтвердили слідчі дії в Єрмака. Про це написав і сам керівник Офісу президента, підтвердивши, що проводять обшуки в урядовому кварталі, де розташоване його помешкання.

