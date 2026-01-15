 Трамп звинуватив Зеленського у гальмуванні мирної угоди

  • четвер

    15 січня, 2026

  • -5.7°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 15 січня , 2026 четвер

  • Миколаїв • -5.7° Похмуро

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2026 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Трамп заявив, що Україна менш готова до миру, ніж Росія

Трамп заявив, що саме Зеленський стримує можливу мирну угоду. Reuters, Джонатан ЕрнстТрамп заявив, що саме Зеленський стримує можливу мирну угоду. Reuters, Джонатан Ернст

Президент США Дональд Трамп вважає, що потенційна мирна угода щодо війни в Україні гальмується не Кремлем, а українською стороною.

Про це він сказав в інтерв’ю агентству Reuters.

За словами Дональда Трампа, російський лідер Володимир Путін, на його думку, нібито готовий піти на домовленості про завершення війни, тоді як Україна демонструє меншу готовність до компромісів. Американський президент заявив, що саме позиція Володимира Зеленського є причиною відсутності прогресу в переговорах.

i Підтримай тих, хто щодня тримає місто в курсі

Клуб МикВісті — місце, де читач і редакція по один бік.

Учасники мають закритий чат, ексклюзивну розсилку із залаштунків життя журналістів, бачать новини раніше й впливають на зміни.

Приєднуйся. Разом тримаємо місто світлим

lock icon Безпечна оплата

Отримувачем внесків є ГО «Миколаївський Медіа Хаб» (ЄДРПОУ 45160758). Здійснюючи внесок, ви підтверджуєте згоду з тим, що внесена сума не підлягає поверненню та може бути використана ГО «Миколаївський Медіа Хаб» на реалізацію статутної діяльності, що включає підтримку незалежної журналістики та створення суспільно важливого контенту. Публічна оферта.

— Я думаю, що він (Путін, – прим.) готовий укласти угоду. Я думаю, що Україна менш готова укласти угоду, — сказав американський президент.

Коментуючи запитання журналістів про те, чому перемовини за участі США досі не допомогли завершити найбільший збройний конфлікт у Європі з часів Другої світової війни, Дональд Трамп прямо вказав на президента України.

Також він не відкинув можливості особистої зустрічі із Володимир Зеленським під час Всесвітнього економічного форуму в Давосі, зазначивши, що готовий до розмови, якщо український президент буде присутній на заході.

Нагадаємо, раніше у Кремлі заявили, що не планують виходити з переговорного процесу щодо припинення війни в Україні. Водночас, Москва робитиме ставку насамперед на діалог зі Сполученими Штатами.

Останні новини про: Війна в Україні

За добу РФ атакувала Херсонщину сотнями дронів і артилерією, є загиблий
Reuters: глава Міжнародного валютного фонду приїхала до Києва
Російський дрон пошкодив вітражі храму святих Ольги та Єлизавети у Львові
Реклама
Читайте також:
новини
Сєнкевич не бачить підстав для звільнення керівника КП, де розслідують корупцію на вуличному освітленні

Аліса Мелік-Адамян
новини
Суддя Щербина попросив Вітовський суд не затягувати справу щодо розбіжностей в його декларації

Аліса Мелік-Адамян
новини
У Миколаєві за рік ліквідували понад 2,5 тисячі аварій на водомережах, — Сєнкевич

Даріна Мельничук
новини
Миколаїв шукає ₴5 млн на ремонт придбаної історичної трамвайної підстанції на Соборній

Альона Коханчук
новини
Скандал з харчуванням у школах Миколаєва: директора КОПу Вашеняка відправили під арешт із можливістю внесення застави ₴240 тис.

Анна Гакман
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Війна в Україні

Російський дрон пошкодив вітражі храму святих Ольги та Єлизавети у Львові
Reuters: глава Міжнародного валютного фонду приїхала до Києва
За добу РФ атакувала Херсонщину сотнями дронів і артилерією, є загиблий

Росіяни сім разів за добу атакували громади Миколаївщини безпілотниками

До 14 годин без світла: якими будуть графіки відключень на Миколаївщині 15 січня

У Львові російський дрон впав на дитячий майданчик біля памʼятника Бандері