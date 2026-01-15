Трамп заявив, що Україна менш готова до миру, ніж Росія

Трамп заявив, що саме Зеленський стримує можливу мирну угоду. Reuters, Джонатан Ернст

Президент США Дональд Трамп вважає, що потенційна мирна угода щодо війни в Україні гальмується не Кремлем, а українською стороною.

Про це він сказав в інтерв’ю агентству Reuters.

За словами Дональда Трампа, російський лідер Володимир Путін, на його думку, нібито готовий піти на домовленості про завершення війни, тоді як Україна демонструє меншу готовність до компромісів. Американський президент заявив, що саме позиція Володимира Зеленського є причиною відсутності прогресу в переговорах.

— Я думаю, що він (Путін, – прим.) готовий укласти угоду. Я думаю, що Україна менш готова укласти угоду, — сказав американський президент.

Коментуючи запитання журналістів про те, чому перемовини за участі США досі не допомогли завершити найбільший збройний конфлікт у Європі з часів Другої світової війни, Дональд Трамп прямо вказав на президента України.

Також він не відкинув можливості особистої зустрічі із Володимир Зеленським під час Всесвітнього економічного форуму в Давосі, зазначивши, що готовий до розмови, якщо український президент буде присутній на заході.

Нагадаємо, раніше у Кремлі заявили, що не планують виходити з переговорного процесу щодо припинення війни в Україні. Водночас, Москва робитиме ставку насамперед на діалог зі Сполученими Штатами.