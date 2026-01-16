До України з візитом приїхав президент Чехії

До Києва з візитом приїхав президент Чехії. Фото: Офіс президента

До Києва 16 січня з офіційним візитом прибув президент Чехії Петр Павел.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

Під час візиту глави держав разом вшанували памʼять загиблих українських захисників і захисниць біля Стіни памʼяті в столиці.

— Ми завжди будемо вдячні кожному й кожній за все, що вони зробили, щоб зберегти Україну, за те, що стали на захист нашої держави й боролися з ворогом. Світла памʼять воїнам. Вічна вдячність, — зазначив президент України.

До Києва з візитом приїхав президент Чехії. Фото: Andrii Sybiha / Х

У Києві Петра Павела зустрів міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. За його словами, сторони очікують змістовних переговорів щодо подальшого розвитку стратегічного партнерства між Україною та Чехією. Міністр подякував чеському лідеру за підтримку українського народу.

В «Укрзалізниці» зазначили, що це вже третій візит Петра Павела до України. Напередодні, 15 січня, він розпочав поїздку зі Львова, де зустрівся з головою Львівської обласної військової адміністрації Максимом Козицьким. Чеському президенту розповіли про наслідки російської атаки на місто в ніч проти 15 січня.

У Львові Петр Павел також вшанував памʼять українських захисників і відвідав Львівський обласний госпіталь ветеранів війн та репресованих. За інформацією Львівської ОВА, у цьому закладі українські та чеські лікарі проводять спільні операції в межах місії Medevac.

До України з візитом приїхав президент Чехіїю. Фото: Львівська ОВА

Крім того, президент Чехії побував у Клінічному центрі дитячої медицини, де у 2024 році за підтримки Міністерства внутрішніх справ Чеської Республіки відкрили відділення для допомоги важкохворим дітям, а також відвідав центр протезування Superhumans.

До України з візитом приїхав президент Чехіїю. Львівська ОВА

Слід зазначити, що Уряд Чехії ухвалив рішення щороку виділяти один мільярд крон (понад 40 мільйонів євро) у межах програми відновлення України на 2026–2030 роки. Фінансування, яке проходитиме через Національний банк розвитку, буде спрямоване на гуманітарні та відновлювальні проєкти.