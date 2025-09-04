Чехія щороку виділятиме понад €40 мільйонів на відновлення України

Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський та президент України Володимир Зеленський. Фото ілюстративне: МЗС Чехії

Уряд Чехії ухвалив рішення щороку виділяти один мільярд крон (понад 40 мільйонів євро) у межах програми відновлення України на 2026–2030 роки.

Про це повідомив міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський, передає «Миквісті» з посиланням на ПН.

Програма відновлення України почала діяти ще з 2023 року, і Чехія планує й надалі використовувати напрацьовані механізми для підтримки відновлювальних робіт в Україні. За словами Яна Ліпавського, завдяки цій ініціативі Чехія також отримує підтримку Європейського Союзу. Так, у березні ЄС схвалив для Чехії два проєкти на суму 4 мільярди крон (приблизно 160 мільйонів євро).

Фінансування, яке проходитиме через Національний банк розвитку, буде спрямоване на гуманітарні та відновлювальні проєкти. Міністр закордонних справ охарактеризував програму як «провідний проєкт, який зміцнює міжнародну репутацію Чехії».

У виданні також нагадали, що з 2023 року на програму щорічно виділялося 500 мільйонів крон (приблизно 20 мільйонів євро).

Нагадаємо, раніше «МикВісті» писали, що Бельгія обіцяє прискорити надання F-16 для Україні та анонсує великий пакет допомоги.