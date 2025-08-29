Бельгія обіцяє прискорити надання F-16 для Україні та анонсує великий пакет допомоги

Військовий літак F-16. Ілюстративне фото: Martin Lockheed

Бельгія підготувала для України новий пакет військової допомоги на 100 мільйонів євро та пообіцяла якомога швидше передати нові винищувачі F-16.

Про це заявив міністр оборони Бельгії Тео Франкен, повідомляє HLN.

— Бельгія найближчим часом готується надати Україні військову допомогу на 100 мільйонів євро, — зазначив Тео Франкен.

За його словами, уряд Бельгії також планує максимально прискорити постачання винищувачів F-16 Силам оборони України.

Також міністр підняв питання про відправку військового контингенту до України після закінчення війни.

— Щодо військового контингенту — ми подумаємо,— сказав Тео Френкен.

