Бельгія обіцяє прискорити надання F-16 для Україні та анонсує великий пакет допомоги
- Світлана Іванченко
21:28, 29 серпня, 2025
Бельгія підготувала для України новий пакет військової допомоги на 100 мільйонів євро та пообіцяла якомога швидше передати нові винищувачі F-16.
Про це заявив міністр оборони Бельгії Тео Франкен, повідомляє HLN.
— Бельгія найближчим часом готується надати Україні військову допомогу на 100 мільйонів євро, — зазначив Тео Франкен.
За його словами, уряд Бельгії також планує максимально прискорити постачання винищувачів F-16 Силам оборони України.
Також міністр підняв питання про відправку військового контингенту до України після закінчення війни.
— Щодо військового контингенту — ми подумаємо,— сказав Тео Френкен.
Раніше повідомлялось, що Європейські дипломати обговорюють можливість створення 40-кілометрової буферної зони між українською та російською лініями фронту в межах потенційної мирної угоди.
