Європа обговорює створення буферної зони між Україною та Росією, — Politico

Європа розглядає створення буферної зони між Україною та Росією. Фото: Getty Images

Європейські дипломати обговорюють можливість створення 40-кілометрової буферної зони між українською та російською лініями фронту в межах потенційної мирної угоди.

Про це пише Politico з посиланням на джерела.

Наразі немає згоди щодо глибини зони та того, чи погодиться на неї Україна. У Києві можуть розглядати це як територіальні поступки.

За даними видання, обговорюється залучення від 4 до 60 тисяч миротворців. Основу контингенту, ймовірно, складуть війська Франції та Великої Британії. Вони не лише патрулюватимуть, але й допомагатимуть у підготовці українських військових.

Колишній посадовець Пентагону Джим Таунсенд розкритикував ідею, заявивши, що «росіяни не бояться європейців» і миротворці не зможуть їх стримати.

Нагадаємо, що під час зустрічі на Алясці Дональд Трамп та Володимир Путін, за словами спецпредставника президента США Стіва Віткоффа, домовилися про «надійні гарантії безпеки» для України, зокрема — за аналогом статті 5 НАТО.

Після цього, «коаліція охочих» заявила про готовність забезпечити ці гарантії, розмістивши свій військовий контингент на території України.

Втім, позиція Вашингтона лишається нечіткою. У Білому домі кажуть, що США можуть допомогти з координацією та надати інші інструменти підтримки, але сам Трамп наголосив: американських військових відправляти не будуть. Водночас він не виключив допомоги союзникам з «повітряними перевезеннями».

За даними Wall Street Journal, держсекретар США Марко Рубіо очолить робочу групу з радників з нацбезпеки та представників НАТО, яка має підготувати проєкт гарантій.

Президент Володимир Зеленський після візиту до Білого дому заявив, що до пакету гарантій має увійти американська зброя, яку Україна не виробляє, — зокрема літаки та системи протиповітряної оборони.