«Коаліція охочих» провела нараду із Зеленським перед зустріччю з Трампом

Нарада «коаліції охочих». Фото: Telegram-канал Володимира ЗеленськогоНарада «коаліції охочих». Фото: Telegram-канал Володимира Зеленського

Нарада «коаліції охочих» з президентом України Володимиром Зеленським завершилася напередодні його зустрічі з лідером США Дональдом Трампом.

Як пишуть CNN та Радіо Свобода, обговорення тривало близько 2,5 години.

Президент Фінляндії Александр Стубб заявив, що країни коаліції єдині у прагненні й далі підтримувати Україну. А міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський наголосив: «Щоб настав мир, тиск має чинитися на агресора, а не на жертву».

За словами речниці Єврокомісії, учасники наради говорили про шляхи завершення війни, нові санкції проти Росії, гарантії безпеки для України та принцип, що саме Київ має вирішувати питання своїх територій.

Коаліція охочих — це об'єднання країн Європи і не лише, які пообіцяли допомогу Україні в боротьбі з російським агресором. Про створення коаліції оголосив прем'єр Великої Британії Кір Стармер 2 березня 2025.

Раніше президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Європейський союз у вересні 2025 року затвердить 19-й пакет санкцій проти Росії.

