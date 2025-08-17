ЄС ухвалить новий пакет санкцій проти РФ у вересні, — президентка Європейської комісії

Очільниця Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн під час пресконференції із президентом України Володимиром. Скриншот з відео

Європейський союз у вересні 2025 року затвердить 19-й пакет санкцій проти Росії.

Про це президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн повідомила 17 серпня у Брюсселі під час спільної пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським.

Фон дер Ляєн нагадала, що ЄС вже ухвалив 18 пакетів обмежень і готує наступний. За її словами, санкції працюють і дають результат.

Вона також підкреслила, що Європа підтримувала Україну від самого початку війни й продовжить допомагати стільки, скільки буде потрібно для досягнення справедливого та тривалого миру.

Очільниця Єврокомісії зазначила, що для цього необхідні надійні гарантії безпеки, які захищатимуть як Україну, так і Європу. Водночас за її словами, не може бути жодних обмежень щодо Збройних сил України чи міжнародної допомоги для них.

«Україна повинна стати мовби стальним дикобразом, якого не здолає жоден агресор. Ми вітаємо готовність президента Трампа долучитися до створення таких гарантій безпеки, подібних до статті 5 НАТО. «Коаліція охочих» і Європа також готові зробити свій внесок», — сказала Урсула фон дер Ляєн.

Нагадаємо, Зеленський заявив, що 18 серпня зустрінеться з президентом США у Вашингтоні. За його словами, він збирається обговорити із Трампом «усі деталі про завершення вбивств, про завершення війни».

До зустрічі у Білому дому також долучаться Урсула фон дер Ляєн, генеральний секретар НАТО Марк Рютте, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні, президент Фінляндії Александр Стубб, президент Франції Емманюель Макрон та прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер.