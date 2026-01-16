 Times: ЄС розглядає формат «полегшеного вступу» України

Клуб

ЄС готує план «полегшеного вступу» для України, — медіа

ЄС готує план «полегшеного вступу» для України. Ілюстративне фото: pon.org.uaЄС готує план «полегшеного вступу» для України. Ілюстративне фото: pon.org.ua

В Європейському Союзі обговорюють можливість «полегшеного формату вступу» для України, який може прискорити її інтеграцію до блоку, але без повного набору прав держав-членів.

Про це повідомляє Financial Times з посиланням на поінформовані джерела. За їхніми словами, на початковому етапі Україна не матиме повноцінного права голосу на самітах лідерів і зустрічах міністрів. Натомість Київ зможе поступово отримувати доступ до окремих сегментів єдиного ринку ЄС, аграрних субсидій та внутрішніх програм фінансування розвитку.

Один із високопоставлених дипломатів ЄС наголосив, що нинішні обставини вимагають нестандартних рішень.

— Надзвичайні часи вимагають надзвичайних заходів. Ми не підриваємо розширення. Ми розширюємо концепцію розширення. Правила були написані понад 30 років тому. І вони повинні бути більш гнучкими. Це момент, який трапляється раз на покоління, і ми маємо ним скористатися, — сказав дипломат.

У Єврокомісії, за даними видання, усвідомлюють, що президент України Володимир Зеленський може погодитися на складні умови можливої мирної угоди лише за наявності чіткої перспективи вступу України до ЄС.

Водночас серед дипломатів країн-членів зростає занепокоєння: вони побоюються, що такий підхід може підірвати довгострокову стабільність Євросоюзу, знецінити саму ідею членства та викликати невдоволення з боку інших держав-кандидатів.

— Це пастка, розставлена Путіним і Трампом, і ми потрапляємо в неї, — сказав один з них.

Чимало чинних членів ЄС, попри прагнення підтримати Україну, виступають проти будь-яких рішень, які можуть створити винятки з правил або запровадити дворівневу систему членства. Інші посадовці застерігають, що зміни у процесі розширення можуть вплинути на амбіції інших кандидатів і поставити ширші питання щодо відносин ЄС зі своїми сусідами.

Раніше президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що членство України в Європейському Союзі є однією з головних гарантій її безпеки.

новини
У Миколаєві за рік сталося майже 2 тисячі ДТП: загинули 28 людей

Альона Коханчук
новини
Серед нардепів, з якими суд заборонив Тимошенко спілкуватись, миколаївці Чорноморов, Пасічний і Копитін

Аліса Мелік-Адамян
новини
Захист Тимошенко хоче допитати її співрозмовника на плівках. Суд відмовив, бо свідок перебуває під захистом

Аліса Мелік-Адамян
новини
У Миколаєві світло відключають до 16 годин на день, хоча значних пошкоджень немає, — Кім

Анна Гакман
новини
«Є домовленість на рівні держави», — мер Миколаєва сподівається, що Світовий банк профінансує відбудову 54 будинків

Юлія Бойченко
