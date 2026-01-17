 Європейська комісія розглядає швидке приєднання України до ЄС

  • неділя

    18 січня, 2026

  • -10.9°
    Ясне небо

    Миколаїв

  • 18 січня , 2026 неділя

  • Миколаїв • -10.9° Ясне небо

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2026 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Єврокомісія розглядає модель прискореного вступу України до ЄС без повного членства, — Reuters

Ілюстративне фото: Getty ImagesІлюстративне фото: Getty Images

Європейська комісія вивчає можливість пришвидшеного приєднання України до Європейського Союзу в межах потенційної мирної угоди з Росією. Водночас йдеться не про повноцінне членство, а про так зване «зворотне членство», за якого Київ отримає доступ до частини переваг ЄС, але без повного обсягу прав.

Повноправний статус країна мала б здобути після завершення перехідних періодів, повідомляє Reuters із посиланням на європейських чиновників.

За даними агентства, ця концепція перебуває на початковому етапі обговорення. Її розглядають як спосіб надати українцям чіткий сигнал про перспективу економічної стабільності та подальшої інтеграції із Заходом після кількох років повномасштабної війни.

Дипломати зазначають, що у 20-пунктному мирному плані, який обговорювали США, Україна та Євросоюз, попередньо фігурувала можлива дата вступу України до ЄС — 2027 рік. Цей крок розглядався як один із механізмів підтримки післявоєнного відновлення та економічного розвитку країни.

Водночас у низці урядів країн-членів ЄС скептично ставляться до встановлення будь-яких конкретних термінів. Там наголошують, що процес вступу до Євросоюзу базується на принципі заслуг і залежить від темпів реформ та адаптації національного законодавства до європейських стандартів.

Нагадаємо, що Україна офіційно приєдналася до єдиної роумінгової зони з країнами Європейського Союзу починаючи з 1 січня 2026 року.

Останні новини про: ЄС

У США назвали удар «Орешником» по Львівщині небезпечною ескалацією
ЄС готує план «полегшеного вступу» для України, — медіа
Президент Чехії заявив, що Україні доведеться піти на болючі поступки заради миру
Реклама
Читайте також:
новини
У Миколаєві за рік сталося майже 2 тисячі ДТП: загинули 28 людей

Альона Коханчук
новини
Серед нардепів, з якими суд заборонив Тимошенко спілкуватись, миколаївці Чорноморов, Пасічний і Копитін

Аліса Мелік-Адамян
новини
Захист Тимошенко хоче допитати її співрозмовника на плівках. Суд відмовив, бо свідок перебуває під захистом

Аліса Мелік-Адамян
новини
У Миколаєві світло відключають до 16 годин на день, хоча значних пошкоджень немає, — Кім

Анна Гакман
новини
«Є домовленість на рівні держави», — мер Миколаєва сподівається, що Світовий банк профінансує відбудову 54 будинків

Юлія Бойченко
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: ЄС

Президент Чехії заявив, що Україні доведеться піти на болючі поступки заради миру
ЄС готує план «полегшеного вступу» для України, — медіа
У США назвали удар «Орешником» по Львівщині небезпечною ескалацією

«Якщо в тебе форма і ти воював, це не означає, що ти маєш навички керувати», — Кім про перспективи військових у владі

«Я хочу, щоб працювали на випередження», — представник Омбудсмана нагадав владі Миколаєва історію родини, яка чекала на житло 10 років

4 години тому

Приватизація квартир у Миколаєві: що потрібно знати і до чого бути готовими

Головне сьогодні