Єврокомісія розглядає модель прискореного вступу України до ЄС без повного членства, — Reuters

Ілюстративне фото: Getty Images

Європейська комісія вивчає можливість пришвидшеного приєднання України до Європейського Союзу в межах потенційної мирної угоди з Росією. Водночас йдеться не про повноцінне членство, а про так зване «зворотне членство», за якого Київ отримає доступ до частини переваг ЄС, але без повного обсягу прав.

Повноправний статус країна мала б здобути після завершення перехідних періодів, повідомляє Reuters із посиланням на європейських чиновників.

За даними агентства, ця концепція перебуває на початковому етапі обговорення. Її розглядають як спосіб надати українцям чіткий сигнал про перспективу економічної стабільності та подальшої інтеграції із Заходом після кількох років повномасштабної війни.

Дипломати зазначають, що у 20-пунктному мирному плані, який обговорювали США, Україна та Євросоюз, попередньо фігурувала можлива дата вступу України до ЄС — 2027 рік. Цей крок розглядався як один із механізмів підтримки післявоєнного відновлення та економічного розвитку країни.

Водночас у низці урядів країн-членів ЄС скептично ставляться до встановлення будь-яких конкретних термінів. Там наголошують, що процес вступу до Євросоюзу базується на принципі заслуг і залежить від темпів реформ та адаптації національного законодавства до європейських стандартів.

Нагадаємо, що Україна офіційно приєдналася до єдиної роумінгової зони з країнами Європейського Союзу починаючи з 1 січня 2026 року.