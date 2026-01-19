 ЦВК визнала обраним нардепом від «Слуга народу» Кравця

Клуб

Кравець став народним депутатом: його називали власником Telegram-каналу «Джокер»

Роман Кравець та блогерка Уляна Мельник. Ілюстративне фото: скриншот з відео hromadskeРоман Кравець та блогерка Уляна Мельник. Ілюстративне фото: скриншот з відео hromadske

Центральна виборча комісія визнала Романа Кравця обраним народним депутатом замість Дмитра Наталухи, якого раніше призначили головою Фонду державного майна.

Про це повідомили у відомстві.

«До Комісії надійшла постанова Верховної Ради України від 14 січня 2026 року, якою достроково припинено повноваження народного депутата України Дмитра Наталухи, обраного на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі від політичної партії «Слуга народу», у зв'язку з особистою заявою про складення ним депутатських повноважень», — йдеться у повідомленні.

Наталуха був обраний у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі від партії «Слуга народу». Кравець був наступним за черговістю кандидатом, включеним до виборчого списку партії під № 153.

Нагадаємо, розслідувачі Нromadske встановили, що Роман Кравець є власником Telegram-каналу «Джокер». У 2024 році за даними журналістів, Кравець кілька разів виїжджав за кордон. Свої поїздки він пояснював закупівлею дронів. У цей час він перебував на відпочинку. Також Кравець мав зустріч із підсанкційним київським бізнесменом Куршутовим та ексголовою Офісу президента Богданом. Романа Кравця зняли з військового обліку, коли він був за кордоном.

Читайте також:
новини
Невелике потепління, але все ще зима: якою буде погода на Миколаївщині цього тижня

Ірина Олехнович
новини
Під час відключень світла у Миколаєві замерзає вода у точках роздачі: у мерії радять користуватися пунктами облтепло

Аліна Квітко
новини
«Ціна зупинки буде важкою», — Кім прогнозує припинення війни в Україні та чекає приїзду інвесторів цього року

Альона Коханчук
новини
«Кирило Олексійович та Міша — ключові люди», — Кім вважає, що нові призначення посилили президента

Анна Гакман
новини
У Центральному районі Миколаєва шукають підрядника для прибирання вулиць

Альона Коханчук
