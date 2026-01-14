Верховна Рада призначила нового голову Фонду держмайна
17:44, 14 січня, 2026
-
Верховна Рада України призначила народного депутата та голову парламентського комітету з питань економічного розвитку Дмитра Наталуху на посаду керівника Фонду державного майна України.
Відповідне рішення депутати ухвалили під час пленарного засідання сьогодні, 14 грудня. «За» проголосували 244 нардепи.
— З моменту створення в 1990-х роках Фонд виконував логічну функцію — він приватизовував і адміністрував старі радянські активи. Держава виступала ліквідатором спадщини Радянського Союзу, але не власником з довгостроковою стратегією. Ця модель вичерпалася, тому що більшість привабливих активів уже продані і тому що більшість державних підприємств, що залишилися, роками стагнують або працюють нижче потенціалу, — зазначив Дмитро Наталуха під час свого виступу у Верховній Раді.
Довідка
Дмитро Наталуха народився 15 вересня 1987 року в Москві. Він є народним депутатом України IX скликання та членом фракції «Слуга народу». З 2019 року очолював Комітет Верховної Ради з питань економічного розвитку.
Має юридичну освіту: закінчив Інститут міжнародних відносин КНУ імені Тараса Шевченка та здобув ступінь у Кембриджському університеті за спеціальністю «міжнародна політика та відносини». Раніше працював у юридичних компаніях, а у 2015–2017 роках очолював Лиманську районну державну адміністрацію в Одеській області.
Дмитро Наталуха одружений з народною депутаткою попередніх скликань Альоною Шкрум, подружжя виховує дітей.
Нагадаємо, раніше Верховна Рада України призначила Дениса Шмигаля на посаду першого віцепрем’єр-міністра — міністра енергетики.
