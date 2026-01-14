Верховна Рада призначила нового голову Фонду держмайна. Фото: (facebook.com/natalukha)

Верховна Рада України призначила народного депутата та голову парламентського комітету з питань економічного розвитку Дмитра Наталуху на посаду керівника Фонду державного майна України.

Відповідне рішення депутати ухвалили під час пленарного засідання сьогодні, 14 грудня. «За» проголосували 244 нардепи.

— З моменту створення в 1990-х роках Фонд виконував логічну функцію — він приватизовував і адміністрував старі радянські активи. Держава виступала ліквідатором спадщини Радянського Союзу, але не власником з довгостроковою стратегією. Ця модель вичерпалася, тому що більшість привабливих активів уже продані і тому що більшість державних підприємств, що залишилися, роками стагнують або працюють нижче потенціалу, — зазначив Дмитро Наталуха під час свого виступу у Верховній Раді.

Довідка

Дмитро Наталуха народився 15 вересня 1987 року в Москві. Він є народним депутатом України IX скликання та членом фракції «Слуга народу». З 2019 року очолював Комітет Верховної Ради з питань економічного розвитку.

Має юридичну освіту: закінчив Інститут міжнародних відносин КНУ імені Тараса Шевченка та здобув ступінь у Кембриджському університеті за спеціальністю «міжнародна політика та відносини». Раніше працював у юридичних компаніях, а у 2015–2017 роках очолював Лиманську районну державну адміністрацію в Одеській області.

Дмитро Наталуха одружений з народною депутаткою попередніх скликань Альоною Шкрум, подружжя виховує дітей.

