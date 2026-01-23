Без поступок територіями миру не буде: у Кремлі озвучили умову завершення війни після переговорів із Віткоффом

Зустріч Путіна з американською делегацією. Ілюстративне фото: kremlin.ru

У Кремлі після переговорів Володимира Путіна зі спецпредставником президента США Стівеном Віткоффом заявили, що без вирішення так званого територіального питання Росія не бачить можливості для довгострокового миру в Україні.

Як повідомляє російське агентство «Інтерфакс», про це заявив помічник глави РФ Юрій Ушаков. За його словами, Москва наполягає на «формулі Анкориджа», яка передбачає поступки територіями, зокрема Донбасом.

— Головне, що в ході цих переговорів у нашого президента з американцями було знову констатовано, що без вирішення територіального питання за узгодженою в Анкориджі формулою розраховувати на досягнення довгострокового врегулювання не варто, — зазначив він.

За словами Ушакова, Москва й надалі «досягатиме цілей», так званої «спеціальної військової операції» на полі бою, де російські війська, як він заявив, мають стратегічну ініціативу.

— Поки цього немає — Росія продовжить послідовно домагатися поставлених перед спеціальною військовою операцією цілей саме на полі бою, де російські збройні сили володіють стратегічною ініціативою, — заявив представник Кремля.

Переговори між Володимиром Путіним та Стівеном Віткоффом відбулися в Кремлі й тривали понад три з половиною години.