Зеленський: угода про гарантії безпеки зі США готова на 100%, Україна очікує дати підписання

Трамп та Зеленський. Фото: Reuters, Джонатан Ернст

Президент України Володимир Зеленський заявив, що документ про гарантії безпеки від Сполучених Штатів уже повністю підготовлений, а тому Україна очікує дати підписання.

Про це він заявив на спільній пресконференції з лідерами Литви та Польщі у Вільнюсі, повідомляє «Європейська правда».

— Документ готовий на 100 відсотків, ми очікуємо від партнерів готовності, дати та місця, коли ми його підпишемо, — наголосив Володимир Зеленський.

Реклама

Президент також зазначив, що після підписання угоду мають ратифікувати Конгрес США та Верховна Рада України.

Іншою частиною гарантій безпеки стане європейська складова. За словами Володимира Зеленського, вона має включати результати роботи так званої «коаліції рішучих» і фіксацію дати набуття членства України в Європейському Союзі.

— Другі гарантії безпеки для України — це європейські гарантії безпеки, це «коаліція охочих» і найголовніше — членство в Європейському Союзі. Це економічні гарантії безпеки для України. Ми хочемо 27-й рік, ми говоримо про конкретну дату, коли Україна буде готова, — зазначив президент.

На думку очільника держави, на технічному рівні Україна зможе відкрити всі переговорні кластери у першому півріччі 2026 року, а у 2027 році буде повністю готовою до вступу в ЄС.

— Ми хочемо конкретну дату в нашому договорі про закінчення війни, щоб потім усі сторони дотримувалися цих домовленостей, включаючи й агресора, який буде підписувати 20-пунктний план, якщо прийде такий момент, — додав Володимир Зеленський.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що ключовий документ щодо гарантій безпеки з боку США готовий до підписання, а його остаточне ухвалення залежить від подальших процедур, зокрема ратифікації.