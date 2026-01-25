 Зеленський: угода про гарантії безпеки з США на 100% готова, очікує підписання

  • неділя

    25 січня, 2026

  • -2°
    Слабкий сніг

    Миколаїв

  • 25 січня , 2026 неділя

  • Миколаїв • -2° Слабкий сніг

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2026 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Зеленський: угода про гарантії безпеки зі США готова на 100%, Україна очікує дати підписання

Трамп заявив, що саме Зеленський стримує можливу мирну угоду. Reuters, Джонатан ЕрнстТрамп та Зеленський. Фото: Reuters, Джонатан Ернст

Президент України Володимир Зеленський заявив, що документ про гарантії безпеки від Сполучених Штатів уже повністю підготовлений, а тому Україна очікує дати підписання.

Про це він заявив на спільній пресконференції з лідерами Литви та Польщі у Вільнюсі, повідомляє «Європейська правда».

— Документ готовий на 100 відсотків, ми очікуємо від партнерів готовності, дати та місця, коли ми його підпишемо, — наголосив Володимир Зеленський.

Реклама

Президент також зазначив, що після підписання угоду мають ратифікувати Конгрес США та Верховна Рада України.

Іншою частиною гарантій безпеки стане європейська складова. За словами Володимира Зеленського, вона має включати результати роботи так званої «коаліції рішучих» і фіксацію дати набуття членства України в Європейському Союзі.

— Другі гарантії безпеки для України — це європейські гарантії безпеки, це «коаліція охочих» і найголовніше — членство в Європейському Союзі. Це економічні гарантії безпеки для України. Ми хочемо 27-й рік, ми говоримо про конкретну дату, коли Україна буде готова, — зазначив президент.

На думку очільника держави, на технічному рівні Україна зможе відкрити всі переговорні кластери у першому півріччі 2026 року, а у 2027 році буде повністю готовою до вступу в ЄС.

— Ми хочемо конкретну дату в нашому договорі про закінчення війни, щоб потім усі сторони дотримувалися цих домовленостей, включаючи й агресора, який буде підписувати 20-пунктний план, якщо прийде такий момент, — додав Володимир Зеленський.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що ключовий документ щодо гарантій безпеки з боку США готовий до підписання, а його остаточне ухвалення залежить від подальших процедур, зокрема ратифікації.

Останні новини про: Війна в Україні

Під час обстрілу Миколаївщини поранили працівника «Миколаївобленерго»
Росіяни атакували пересувне відділення «Укрпошти» на Херсонщині
Росіяни 25 січня двічі атакували Миколаївщину: поранено четверо дітей
Реклама
Читайте також:
новини
Депутат Панченко заявив, що представники «Батьківщини» та ексдепутат Федорова «натравили» на нього обленерго

Ірина Олехнович
новини
Торік на ремонт спортзалів у миколаївській «Зорі» витратили ₴4,3 млн

Юлія Бойченко
новини
Керівника миколаївського КП арештували у «справі світлофорів», він вважає слідство надуманим

Аліса Мелік-Адамян
новини
В УКСі Миколаєва заявили, що не можна оцінювати їхню роботу низьким відсотком виконання бюджету

Катерина Середа
новини
В ДЖКГ розраховують у 2027 році почати відновлення багатоповерхівок, на проєкти яких зараз витрачають ₴150 млн Світового банку

Юлія Бойченко
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Війна в Україні

Росіяни 25 січня двічі атакували Миколаївщину: поранено четверо дітей
Росіяни атакували пересувне відділення «Укрпошти» на Херсонщині
Під час обстрілу Миколаївщини поранили працівника «Миколаївобленерго»

Росіяни 25 січня двічі атакували Миколаївщину: поранено четверо дітей

Під час обстрілу Миколаївщини поранили працівника «Миколаївобленерго»

9 годин тому

«Нам дійсно дуже тяжко». Як бізнес у Миколаєві працює в умовах відключень світла

Даріна Мельничук

Головне сьогодні