Президент Литви Науседа: Україна повинна стати членом ЄС уже до 2030 року

Науседа заявив, що Україна має вступити до ЄС до 2030 року. Фото: P. Peleckio/BNS nuotr.

Президент Литви Гітанас Науседа заявив, що Україна повинна приєднатися до Європейського Союзу не пізніше 2030 року.

Про це він сказав під час спільної пресконференції з лідерами України та Польщі у Вільнюсі, пише «Європейська правда».

За словами Гітанас Науседи, вступ України до ЄС є стратегічним інтересом Литви та важливим чинником стабільності для всього регіону. Він наголосив, що Вільнюс активно підтримуватиме євроінтеграційний шлях України, зокрема під час головування Литви в Раді ЄС у 2027 році.

«Литва прагне, щоби Україна до 2030 року стала членом Європейського Союзу. І це було б вирішальним кроком для забезпечення довгострокової стабільності, безпеки і процвітання не лише в Україні, але й у всьому регіоні», — заявив президент Литви.

Він також прокоментував посилення російських атак на українську енергетичну інфраструктуру. На думку Гітанаса Науседи, такі дії свідчать про небажання Росії брати на себе зобов’язання щодо справедливого та тривалого миру, а також про її відмову від реального припинення вогню.

Крім того, литовський президент наголосив, що саме сильні Збройні сили України залишаються найефективнішою протидією російській агресії.

Нагадаємо, що в Європейському Союзі обговорюють можливість «полегшеного формату вступу» для України, який може прискорити її інтеграцію до блоку, але без повного набору прав держав-членів.