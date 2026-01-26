В Україні до 4 травня продовжили воєнний стан і мобілізацію: Зеленський підписав закони

Воєнний стан і мобілізацію в Україні продовжили ще на 90 днів. Ілюстративне фото: Офіс президента

У понеділок, 26 січня, президент України Володимир Зеленський підписав закони про продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації.

Картки відповідних документів №4757 і №4758 за підписом глави держави опубліковані на сайті Верховної Ради.

Згідно з ухваленими рішеннями, воєнний стан і мобілізація в Україні триватимуть ще 90 днів: з 3 лютого до 4 травня цього року.

Нагадаємо, що рішення про чергове продовження воєнного стану та мобілізації Верховна Рада ухвалила 13 січня. Під час пленарного засідання за продовження воєнного стану проголосували 333 народних депутатів. А продовження загальної мобілізації підтримали 312 парламентарів.