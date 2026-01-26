В Україні до 4 травня продовжили воєнний стан і мобілізацію: Зеленський підписав закони
- Світлана Іванченко
21:30, 26 січня, 2026
У понеділок, 26 січня, президент України Володимир Зеленський підписав закони про продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації.
Картки відповідних документів №4757 і №4758 за підписом глави держави опубліковані на сайті Верховної Ради.
Згідно з ухваленими рішеннями, воєнний стан і мобілізація в Україні триватимуть ще 90 днів: з 3 лютого до 4 травня цього року.
Нагадаємо, що рішення про чергове продовження воєнного стану та мобілізації Верховна Рада ухвалила 13 січня. Під час пленарного засідання за продовження воєнного стану проголосували 333 народних депутатів. А продовження загальної мобілізації підтримали 312 парламентарів.
