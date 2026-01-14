Воєнний стан і мобілізацію в Україні продовжили ще на 90 днів: Рада підтримала рішення
Світлана Іванченко
•
13:36, 14 січня, 2026
Верховна Рада України продовжила дію воєнного стану та загальної мобілізації ще на 90 діб.
Відповідні рішення парламент ухвалив у середу, 14 січня.
За продовження воєнного стану проголосували 333 народних депутатів. Рішення про продовження загальної мобілізації підтримали 312 народних депутатів.
Як повідомив народний депутат від фракції «Голос» Ярослав Железняк, це вже 18-те голосування парламенту за продовження воєнного стану з початку повномасштабного вторгнення РФ.
«Знову на 90 діб. Це вже буде 18-тий раз коли Рада голосує за ці питання. Строк попередніх указів діє зараз і до 3 лютого (5 ранку), відповідно продовження буде до 4 травня 2026 року», — йдеться в його повідомленні.
Наразі відповідні закони має підписати президент України Володимир Зеленський.
Нагадаємо, що 21 жовтня Верховна Рада підтримала продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації в Україні на 90 днів.
