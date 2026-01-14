Воєнний стан і мобілізацію в Україні продовжили ще на 90 днів: Рада підтримала рішення

Верховна Рада України продовжила дію воєнного стану та загальної мобілізації ще на 90 діб.

Відповідні рішення парламент ухвалив у середу, 14 січня.

Воєнний стан і мобілізацію в Україні продовжили до 4 травня. Фото: Ярослав Железняк Воєнний стан і мобілізацію в Україні продовжили до 4 травня. Фото: Ярослав Железняк

За продовження воєнного стану проголосували 333 народних депутатів. Рішення про продовження загальної мобілізації підтримали 312 народних депутатів.

Як повідомив народний депутат від фракції «Голос» Ярослав Железняк, це вже 18-те голосування парламенту за продовження воєнного стану з початку повномасштабного вторгнення РФ.

«Знову на 90 діб. Це вже буде 18-тий раз коли Рада голосує за ці питання. Строк попередніх указів діє зараз і до 3 лютого (5 ранку), відповідно продовження буде до 4 травня 2026 року», — йдеться в його повідомленні.

Наразі відповідні закони має підписати президент України Володимир Зеленський.

Нагадаємо, що 21 жовтня Верховна Рада підтримала продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації в Україні на 90 днів.