«Люди важливіші за території», — Кім заявив The Independent, що для більшості перемога — це зупинити війну

Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім. Фото: МикВісті

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім заявив, що для більшості українців сьогоднішньою перемогою у війні з Росією є в першу чергу припинення бойових дій, збереження життя людей і отримання гарантій безпеки.

Про це він сказав в інтерв’ю британському виданню The Independent.

На питання журналіста про його особисті пріоритети у мирному плані американського президента Дональда Трампа Віталій Кім заявив, що територіальне питання є важливим, але важливіше за це — життя українців.

— Території важливі, але все ж таки люди важливіші, і ситуація така, що ми не знаємо, що буде завтра, — сказав Віталій Кім.

Він додав, що глобальною перемогою для нього є відновлення кордонів України станом на 1991 рік, однак визнав, що суспільство виснажене війною.

— Для мене особисто перемога — це наші кордони 1991 року, за яких люди щасливі й їх не вбивають, але всі дуже втомилися. Тож для українського народу, думаю, перемога — це просто зупинити війну і отримати певні гарантії безпеки на майбутнє, щоб наші діти могли жити тим життям, яке було у нас до вторгнення. Думаю, для більшості наших людей перемога — це повернути життя таким, яким воно було до вторгнення. І це дуже важливо для нас, бо минуло вже багато часу, — додав він.

Журналіста уточнив, чи вірить голова Миколаївської ОВА у поширену думку щодо повного колапсу в російській економіці. Однак Віталій Кім сказав, що російська економіка зможе протриматися під санкціями ще кілька років, додавши, що Україна такого запасу часу немає.

— Російська економіка теж страждає, і, на мій погляд, вони мають кілька років, щоб почати публічно знижуватися. Думаю, Росія це знає, але все ж таки у них є час, а в України часу немає. Ми виснажені. І в першу чергу не про зброю і не про ракети — мова про людей. У нас лише 40 мільйонів людей, і всі виснажені. Наші солдати не можуть воювати чотири-десять років, — сказав Віталій Кім.

Нагадаємо, що Віталій Кім у одному зі своїх інтервʼю заявив, що допускає, що початок 2026 року стане переломним моментом для завершення війни в Україні. Він поділився, що після цього очікує приїзду багатьох інвесторів.

Як відомо, черговий раунд переговорів між Україною, Росією та США про завершення російської війни проти України перенесено на 4 та 5 лютого та пройде в Абу-Дабі. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

Минулого тижня сторони вже провели прямі переговори щодо плану, запропонованого США і домовилися продовжити обговорення в неділю. За даними джерел у переговорних колах, сторони вже узгодили кілька пунктів, але не домовилися щодо головного питання. Росія вимагає відведення українських військ з Донбасу, Київ цю вимогу відкидає.