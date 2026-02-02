 Сєнкевич стримано оцінює майбутню розвʼязку війни

Сєнкевич стримано оцінює майбутню розвʼязку війни: «Сподіваюсь, найближчим часом побачимо, яка буде перемога»

Мер Миколаєва на апаратному засіданні 2 лютого. Фото: МикВістіМер Миколаєва на апаратному засіданні 2 лютого. Фото: МикВісті

Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич заявив, що поки не розуміє, якою саме буде перемога України у війні проти Росії, але впевнений, що це не буде схоже на завершення Другої світової війни.

Про це він сказав 2 лютого під час апаратної наради у Миколаївській міській раді, пишуть «МикВісті».

За словами мера, нині головним завданням держави й місцевої влади є підтримка Збройних сил України та утримання тилу, водночас він сподівається, що відповідь на питання про фінал війни суспільство побачить вже скоро.

— Наша з вами задача — робити все, щоб Збройні сили перемогли у цій війні, щоб Україна перемогла. Яка буде перемога, побачимо, сподіваюсь, найближчим часом. Не думаю, що вона буде така, як у Другу світову війну. Але це питання майбутнього. Ми з вами у сьогоденні, яке вимагає роботи і базових потреб, — сказав Олександр Сєнкевич.

Нагадаємо, голова Миколаївської ОВА Віталій Кім заявив, що для більшості українців сьогоднішньою перемогою у війні з Росією є в першу чергу припинення бойових дій, збереження життя людей і отримання гарантій безпеки.

