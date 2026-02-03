НАТО виділить $15 млрд на критично важливе озброєння для України

Генсек НАТО запевнив у фінансуванні критично важливого озброєння для України. Фото: ru.euronews.com

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що союзники виділять 15 мільярдів доларів на фінансування програми PURL у 2026 році.

Про це він повідомив на брифінгу в Києві разом з Президентом України Володимиром Зеленським, пише «Укрінформ».

— Я абсолютно впевнений, що гроші будуть, тому що ми всі знаємо, що це ключове питання, — сказав Марк Рютте.

Він додав, що дві третини союзників вже беруть участь у програмі, однак розподіл фінансування потребує удосконалення, адже деякі країни досі не вносять свій внесок.

— Нам потрібен кращий розподіл навантаження всередині НАТО. Саме над цим ми працюємо, — зазначив генсек Альянсу.

Нагадаємо, що програма PURL, започаткована у 2025 році США та НАТО, дозволяє прискорено постачати Україні критично важливе озброєння та обладнання американського виробництва. Країни-партнери фінансують закупівлі за пріоритетним списком потреб України через спеціальний фонд НАТО, що дає змогу швидко отримувати, зокрема, ракети для систем Patriot та HIMARS, зміцнюючи оборону країни.

Слід зазначити, що виступив у Верховній Раді України Марк Рютте зазначив, що за останній рік країни НАТО в межах програми PURL забезпечили 75% усіх ракет, які використовують ЗСУ, а також 90% ракет для протиповітряної оборони.