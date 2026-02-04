 Зеленського запросили на Мюнхенську безпекову конференцію

Україна отримає пріоритетне місце на Мюнхенській безпековій конференції, — МЗС

Виступ президента України Володимира Зеленського на Мюнхенській безпековій конференції, 17 лютого 2024 року. Фото: Офіс президентаВиступ президента України Володимира Зеленського на Мюнхенській безпековій конференції, 17 лютого 2024 року. Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський отримав запрошення на Мюнхенську безпекову конференцію, яка відбудеться 13–15 лютого.

Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий, передає «Інтерфакс-Україна».

За його словами, глава держави запрошений до участі разом з українською делегацією, до складу якої також увійде міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

Водночас Георгій Тихий наголосив, що остаточне рішення щодо участі президента у заході оголосить сам Володимир Зеленський. Він також зазначив, що цьогоріч Україна матиме особливу увагу та пріоритетне місце в програмі конференції.

— Дійсно, запрошені і Україну там чекають. Більше того, ви побачите у форматах цьогорічної Мюнхенської безпекової конференції особливу увагу до України і пріоритетне, фокусне місце для України в межах Мюнхенської безпекової конференції, — сказав речник МЗС.

У зовнішньополітичному відомстві підкреслили, що Україна братиме участь у конференції на різних рівнях. Зокрема, заплановані панельні дискусії та двосторонні зустрічі з міжнародними партнерами.

Серед ключових тем для України на полях конференції — мирні ініціативи, посилення обороноздатності та енергостійкості держави, а також тиск на Росію.

«В України є бачення, як завершувати цю війну — через посилення тиску на Російську Федерацію. Саме це буде лунати в Мюнхені», — наголосив Георгій Тихий.

Нагадаємо, на минулорічній Мюнхенській безпековій конференції Володимир Зеленський заявляв про проведення виборів в Україні. Він казав, що теоретично «відкритий» до виборів, однак проведення голосування під час війни є неможливим і небезпечним. На Мюнхенській безпековій конференції він наголошував, що вибори в умовах повномасштабного вторгнення можуть призвести до подальшої окупації країни.

