 Із 1 березня зростуть виплати родинам загиблих і зниклих безвісти військових

  • четвер

    5 лютого, 2026

  • -2.5°
    Слабкий сніг

    Миколаїв

  • 5 лютого , 2026 четвер

  • Миколаїв • -2.5° Слабкий сніг

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2026 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

З 1 березня в Україні підвищать виплати родинам загиблих і зниклих безвісти захисників

Фото: khust-miskrada.gov.uaФото: khust-miskrada.gov.ua

Із 1 березня в Україні зростуть державні виплати для членів сімей загиблих і зниклих безвісти військовослужбовців.

Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

За її словами, мінімальний розмір пенсії або державної соціальної допомоги для непрацездатного члена родини збільшать із 7 800 гривень до 12 810 гривень.

Також зміни торкнуться сімей, у яких виплати призначені на двох і більше осіб, за винятком непрацездатних батьків та дружини або чоловіка загиблого. У таких випадках сума допомоги становитиме не менше ніж 10 020 гривень на кожного замість 6 100 гривень.

Крім того, з 1 березня 2027 року розміри цих виплат щороку індексуватимуть.

Нагадаємо, що у квітні 2025 року в чотирьох українських містах — Львові, Миколаєві, Вінниці та Харкові — розпочали роботу Центри підтримки родин військовополонених і зниклих безвісти. У цих центрах громадяни зможуть отримати необхідну інформацію та допомогу.

Останні новини про: Війна в Україні

«Процес іде»: Зеленський анонсував нову тристоронню зустріч щодо війни
Виробникам трансформаторів дозволили бронювати всіх працівників
Сім’ям загиблих рятувальників можуть виплачувати до ₴15 млн
Реклама
Читайте також:
новини
Холод повертається: у Миколаєві знову вдарять морози до –17°

Ірина Олехнович
новини
У Миколаївській області встановлено 65 модульних будинків для переселенців

Альона Коханчук
новини
Бібліотека, Sony PS та навчальні заходи: у Миколаєві відкрили STEM-лабораторію для молоді

Анна Гакман
новини
Театр, кіно й концерти: що відвідати в Миколаєві цього тижня

Марія Хаміцевич
новини
«Не пріоритет», — у Службі відновлення пояснили, чому немає освітлення на Інгульському та Варварівському мостах

Анна Гакман
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Війна в Україні

Сім’ям загиблих рятувальників можуть виплачувати до ₴15 млн
Виробникам трансформаторів дозволили бронювати всіх працівників
«Процес іде»: Зеленський анонсував нову тристоронню зустріч щодо війни

Кісельова про структуру мерії: депутатам треба показати, чому при оптимізації зберігають штат

У Миколаєві знову вдарять морози до –17°

4 години тому

До 18 годин без світла: якими будуть графіки відключень на Миколаївщині 6 лютого

Головне сьогодні