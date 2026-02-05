З 1 березня в Україні підвищать виплати родинам загиблих і зниклих безвісти захисників

Із 1 березня в Україні зростуть державні виплати для членів сімей загиблих і зниклих безвісти військовослужбовців.

Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

За її словами, мінімальний розмір пенсії або державної соціальної допомоги для непрацездатного члена родини збільшать із 7 800 гривень до 12 810 гривень.

Також зміни торкнуться сімей, у яких виплати призначені на двох і більше осіб, за винятком непрацездатних батьків та дружини або чоловіка загиблого. У таких випадках сума допомоги становитиме не менше ніж 10 020 гривень на кожного замість 6 100 гривень.

Крім того, з 1 березня 2027 року розміри цих виплат щороку індексуватимуть.

Нагадаємо, що у квітні 2025 року в чотирьох українських містах — Львові, Миколаєві, Вінниці та Харкові — розпочали роботу Центри підтримки родин військовополонених і зниклих безвісти. У цих центрах громадяни зможуть отримати необхідну інформацію та допомогу.