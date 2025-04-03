Центр підтримки родин військовополонених і зниклих безвісти запрацював у Миколаєві

В Україні запрацювали Центри підтримки родин військовополонених і зниклих безвісти. Фото: mis.dp.ua

У четвер, 3 квітня, в чотирьох українських містах — Львові, Миколаєві, Вінниці та Харкові — розпочали роботу Центри підтримки родин військовополонених і зниклих безвісти. У цих центрах громадяни зможуть отримати необхідну інформацію та допомогу.

Про це повідомили у МВС України.

Центр у Львові розташований по вулиці Стрийська 83, у Вінниці по вулиці Театральна. Адреси центрів у Миколаєві та Харкові не розголошують з міркувань безпеки.

Центри працюватимуть з понеділка по п'ятницю з 10:00 до 17:00. У центрах підтримки родини отримають допомогу від регіональних представників Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин. До роботи долучаються представники військових частин Збройних Сил України, Національної гвардії, Державної прикордонної служби, Національної поліції та ДСНС, у яких проходив службу зниклий безвісти чи полонений. Також у центрах працюватимуть співробітники Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки, слідчі Національної поліції, а також фахівці, які надаватимуть юридичну підтримку та психологічну допомогу.

Нагадаємо, що в Україні створять єдину систему з базою ДНК родин зниклих безвісти, щоб пришвидшити процес пошуку.

Також повідомлялося, що Україна отримала понад 50 тисяч звернень від родичів російських військових, які зникли безвісти. Ці запити надійшли у межах проєкту «Хочу найти», організованого Координаційним штабом з питань поводження з військовополоненими.