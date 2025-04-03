  • четвер

    3 квітня, 2025

  • 15.9°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 3 квітня , 2025 четвер

  • Миколаїв • 15.9° Похмуро

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Центр підтримки родин військовополонених і зниклих безвісти запрацював у Миколаєві

В Україні зпрацювали Центри підтримки родин військовополонених і зниклих безвісти. Фото: mis.dp.uaВ Україні запрацювали Центри підтримки родин військовополонених і зниклих безвісти. Фото: mis.dp.ua

У четвер, 3 квітня,  в чотирьох українських містах — Львові, Миколаєві, Вінниці та Харкові — розпочали роботу Центри підтримки родин військовополонених і зниклих безвісти. У цих центрах громадяни зможуть отримати необхідну інформацію та допомогу.

Про це повідомили у МВС України.

Центр у Львові розташований по вулиці Стрийська 83, у Вінниці по вулиці Театральна. Адреси центрів у Миколаєві та Харкові не розголошують з міркувань безпеки.

Центри працюватимуть з понеділка по п'ятницю з 10:00 до 17:00. У центрах підтримки родини отримають допомогу від регіональних представників Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин. До роботи долучаються представники військових частин Збройних Сил України, Національної гвардії, Державної прикордонної служби, Національної поліції та ДСНС, у яких проходив службу зниклий безвісти чи полонений. Також у центрах працюватимуть співробітники Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки, слідчі Національної поліції, а також фахівці, які надаватимуть юридичну підтримку та психологічну допомогу.

Нагадаємо, що в Україні створять єдину систему з базою ДНК родин зниклих безвісти, щоб пришвидшити процес пошуку.

Також повідомлялося, що Україна отримала понад 50 тисяч звернень від родичів російських військових, які зникли безвісти. Ці запити надійшли у межах проєкту «Хочу найти», організованого Координаційним штабом з питань поводження з військовополоненими. 

Останні новини про: Зниклі безвісти

У Первомайську знайшли тіло одного з двох зниклих хлопчиків, пошуки тривають
У Первомайську знайшли тіло другого зниклого хлопчика, пошукові роботи завершені
Зниклу 16-річну одеситку знайшли мертвою у Львівській області
Реклама

Читайте також:

новини

В управлінні культури Миколаєва пообіцяли новий «казковий» вхід до дитмістечка, але грошей немає

Даріна Мельничук
новини

Мільйонні заощадження та кредити: що у деклараціях голів адміністрацій районів Миколаєва за 2024 рік

Юлія Бойченко
новини

Миколаївська ОВА планує витратити майже ₴615 млн на реконструкцію обласної дитячої лікарні

Аліса Мелік-Адамян
новини

У березні середні ціни на новобудови в Миколаївській та Одеській областях знизилися

Світлана Іванченко
новини

Прокуратура через суд вимагає відбудувати історичну «Дачу Кудрявцева» у Миколаєві, де тепер ресторан з басейном

Катерина Середа

Останні новини про: Зниклі безвісти

Зниклу 16-річну одеситку знайшли мертвою у Львівській області
У Первомайську знайшли тіло другого зниклого хлопчика, пошукові роботи завершені
У Первомайську знайшли тіло одного з двох зниклих хлопчиків, пошуки тривають

В управлінні культури Миколаєва пообіцяли новий «казковий» вхід до дитмістечка, але грошей немає

Мільйонні заощадження та кредити: що у деклараціях голів адміністрацій районів Миколаєва за 2024 рік

2 години тому

Вища рада правосуддя відправила у відставку суддю Господарського суду Миколаївщини

Альона Коханчук

Головне сьогодні