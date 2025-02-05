Відкачали 300 тонн олії: у Миколаєві продовжують ліквідовувати наслідки обстрілу РФ
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- Світлана Іванченко
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20:14, 05 лютого, 2025
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У Миколаєві продовжують ліквідовувати наслідки обстрілу 28 грудня минулого року, через який стався виток олії в акваторію Південного Бугу.
Як повідомили у пресслужбі Миколаївської міської ради, наразі відкачали 300 тонн водно-олійної емульсії.
Нагадаємо, в ніч на 28 грудня 2024 року у Миколаєві уламки БпЛА пошкодили резервуар з рослинною олією агропромислового підприємства «Екотранс». За оцінками Міндовкілля розлив рослинної олії в ґрунти та акваторію Бузького лиману завдав збитків екології на 45 мільйонів гривень.
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