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Відкачали 300 тонн олії: у Миколаєві продовжують ліквідовувати наслідки обстрілу РФ

Наслідки російського обстрілу по Миколаєву 28 грудня 2024 року, до річки потрапили тонни олії. Фото: пресслужба Миколаївської міської радиНаслідки російського обстрілу по Миколаєву 28 грудня 2024 року, до річки потрапили тонни олії. Фото: пресслужба Миколаївської міської ради

У Миколаєві продовжують ліквідовувати наслідки обстрілу 28 грудня минулого року, через який стався виток олії в акваторію Південного Бугу. 

Як повідомили у пресслужбі Миколаївської міської ради, наразі відкачали 300 тонн водно-олійної емульсії. 

Нагадаємо, в ніч на 28 грудня 2024 року у Миколаєві уламки БпЛА пошкодили резервуар з рослинною олією агропромислового підприємства «Екотранс». За оцінками Міндовкілля розлив рослинної олії в ґрунти та акваторію Бузького лиману завдав збитків екології на 45 мільйонів гривень.

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