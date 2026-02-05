 Сім’ям загиблих рятувальників можуть виплачувати до 15 млн грн

  • четвер

    5 лютого, 2026

  • -2.5°
    Слабкий сніг

    Миколаїв

  • 5 лютого , 2026 четвер

  • Миколаїв • -2.5° Слабкий сніг

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2026 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Сім’ям загиблих рятувальників можуть виплачувати до ₴15 млн

Ракетний удар по Одесі 15 березня, внаслідок якого загинув рятувальник. Фото: ДСНСРакетний удар по Одесі 15 березня, внаслідок якого загинув рятувальник. Фото: ДСНС

Комітет Верховної Ради з питань екологічної політики та природокористування рекомендував парламенту ухвалити в другому читанні законопроєкт про запровадження одноразової грошової допомоги для сімей загиблих працівників Державної служби з надзвичайних ситуацій. Йдеться про виплати у розмірі до 15 мільйонів гривень.

Як повідомляє пресслужба апарату Верховної Ради України, мова про законопроєкт №13418 з урахуванням пропозицій народних депутатів Андрія Мотовиловця та Олега Бондаренка, які стосуються посилення соціального захисту рятувальників ДСНС.

Документ визначає розміри та порядок надання одноразової грошової допомоги у випадках загибелі працівника ДСНС під час виконання службових обов’язків, його перебування в полоні або визнання зниклим безвісти. Передбачається, що ці норми діятимуть у період воєнного стану.

«Розмір одноразової грошової допомоги становитиме до 15 мільйонів гривень. Кошти нараховуватимуться з урахуванням вже виплаченого грошового забезпечення і не можуть перевищувати 15 мільйонів гривень», — зазначили в апараті Верховної Ради.

У разі наявності особистого розпорядження загиблого рятувальника кошти виплачуватимуть особам, зазначеним у цьому документі. Якщо такого розпорядження немає, допомогу отримають члени сім’ї та утриманці відповідно до чинного законодавства.

Нагадаємо, також із 1 березня в Україні зростуть державні виплати для членів сімей загиблих і зниклих безвісти військовослужбовців.

Останні новини про: Війна в Україні

«Процес іде»: Зеленський анонсував нову тристоронню зустріч щодо війни
Виробникам трансформаторів дозволили бронювати всіх працівників
З 1 березня в Україні підвищать виплати родинам загиблих і зниклих безвісти захисників
Реклама
Читайте також:
новини
Холод повертається: у Миколаєві знову вдарять морози до –17°

Ірина Олехнович
новини
У Миколаївській області встановлено 65 модульних будинків для переселенців

Альона Коханчук
новини
Бібліотека, Sony PS та навчальні заходи: у Миколаєві відкрили STEM-лабораторію для молоді

Анна Гакман
новини
Театр, кіно й концерти: що відвідати в Миколаєві цього тижня

Марія Хаміцевич
новини
«Не пріоритет», — у Службі відновлення пояснили, чому немає освітлення на Інгульському та Варварівському мостах

Анна Гакман
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Війна в Україні

З 1 березня в Україні підвищать виплати родинам загиблих і зниклих безвісти захисників
Виробникам трансформаторів дозволили бронювати всіх працівників
«Процес іде»: Зеленський анонсував нову тристоронню зустріч щодо війни

Кісельова про структуру мерії: депутатам треба показати, чому при оптимізації зберігають штат

У Миколаєві знову вдарять морози до –17°

4 години тому

До 18 годин без світла: якими будуть графіки відключень на Миколаївщині 6 лютого

Головне сьогодні