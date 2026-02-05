Сім’ям загиблих рятувальників можуть виплачувати до ₴15 млн

Ракетний удар по Одесі 15 березня, внаслідок якого загинув рятувальник. Фото: ДСНС

Комітет Верховної Ради з питань екологічної політики та природокористування рекомендував парламенту ухвалити в другому читанні законопроєкт про запровадження одноразової грошової допомоги для сімей загиблих працівників Державної служби з надзвичайних ситуацій. Йдеться про виплати у розмірі до 15 мільйонів гривень.

Як повідомляє пресслужба апарату Верховної Ради України, мова про законопроєкт №13418 з урахуванням пропозицій народних депутатів Андрія Мотовиловця та Олега Бондаренка, які стосуються посилення соціального захисту рятувальників ДСНС.

Документ визначає розміри та порядок надання одноразової грошової допомоги у випадках загибелі працівника ДСНС під час виконання службових обов’язків, його перебування в полоні або визнання зниклим безвісти. Передбачається, що ці норми діятимуть у період воєнного стану.

«Розмір одноразової грошової допомоги становитиме до 15 мільйонів гривень. Кошти нараховуватимуться з урахуванням вже виплаченого грошового забезпечення і не можуть перевищувати 15 мільйонів гривень», — зазначили в апараті Верховної Ради.

У разі наявності особистого розпорядження загиблого рятувальника кошти виплачуватимуть особам, зазначеним у цьому документі. Якщо такого розпорядження немає, допомогу отримають члени сім’ї та утриманці відповідно до чинного законодавства.

Нагадаємо, також із 1 березня в Україні зростуть державні виплати для членів сімей загиблих і зниклих безвісти військовослужбовців.