Норма про шлюб із 14 років створює ризики для захисту прав дитини, — юрист

В Україні планують розширити підстави для укладання шлюбу неповнолітніми. У проєкті нового Цивільного кодексу з’явилася норма, яка дозволяє укладати шлюб із 14 років у виняткових випадках.

Водночас це створює пряму суперечність із Кримінальним кодексом України, де статеві відносини з людьми до 16 років вважаються злочином, заявив юрист та викладач юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка Євген Филипець у коментарі hromadske.

За його словами, у запропонованій статті 1478 загальний шлюбний вік залишається на рівні 18 років. Особи, які досягли 16 років, можуть отримати право на шлюб за рішенням суду, якщо це відповідає їхнім інтересам. Водночас у виняткових випадках суд може надати таке право дівчині, яка досягла 14 років, якщо вона вагітна або вже народила дитину.

Євген Филипець наголосив, що така ініціатива «має недоречний вигляд» на тлі змін у законодавстві країн ЄС та міжнародних рекомендацій.

Він пояснив, що ООН, і Рада Європи рекомендують встановлювати мінімальний шлюбний вік саме на рівні 18 років. Наприклад, у Німеччині та Данії шлюбний вік суворо встановлений із 18 років, а в Іспанії його підвищили з 14 до 16 років.

За словами юриста, у разі ухвалення цієї норми виникають серйозні правові ризики.

«Фактично це має вигляд певної легітимізації ранніх статевих контактів, що суперечить міжнародним зобов’язанням України щодо захисту дітей і недопущення передчасної сексуалізації», — заявив Євген Филипець.

Юрист також звернув увагу на колізію зі статтею 155 Кримінального кодексу України, яка визначає статеві відносини з людиною, що не досягла 16-річного віку, як кримінальне правопорушення — навіть за добровільної згоди.

«З одного боку, держава визнає 14-річну особу достатньо зрілою для укладення шлюбу і створення сім’ї, а з іншого — вважає її недостатньо зрілою для надання згоди на статеві відносини», — зауважив він.

За словами юриста, якщо таку колізію не усунути, у судовій практиці виникатиме питання, що саме вважати кримінальним правопорушенням. Адже партнер, який має право укласти шлюб із 14-річною дівчиною, водночас може бути притягнутий до кримінальної відповідальності.

Окрім цього, шлюб із 14-річною дівчиною, зокрема у разі наявності в неї інвалідності І–III груп, може стати підставою для відстрочки від мобілізації.

«Це має вигляд потенційної лазівки для фіктивних шлюбів з метою ухилення від мобілізації. І найсерйозніше — об’єктом маніпуляцій у такій ситуації стає дитина, правовий статус якої держава зобов’язана захищати відповідно до міжнародних зобов’язань», — наголосив юрист.

Наразі чинна редакція Цивільного кодексу України передбачає право на шлюб із 18 років, а за рішенням суду — з 16 років. Проєкт нового Цивільного кодексу перебуває на етапі розгляду в комітетах Верховної Ради та може зазнати змін.

