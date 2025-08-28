Вже 49 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

Ми запустили клуб МикВісті!
Детальніше
Участь в клубі — інвестиція
у правду та журналістику
Приєднатися
Ваша інвестиція  у правду та журналістику.   Детальніше

  • четвер

    28 серпня, 2025

  • 27.2°
    Ясне небо

    Миколаїв

  • 28 серпня , 2025 четвер

  • Миколаїв • 27.2° Ясне небо

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

На Миколаївщини за пів року розлучились майже 2 тисячі пар

За перші шість місяців цього року мешканці Миколаївської області офіційно розірвали 1896 шлюбів, із них 1509 — у судах. Це майже у чотири рази більше, ніж у місцевих РАЦСах, де лише 387 розлучень.

Про це свідчать аналітичні дані Опендатабот, пишуть «МикВісті».

Кількість розлучень у судах по Україні. Інфографіка: ОпендатаботКількість розлучень у судах по Україні. Інфографіка: Опендатабот

Для порівняння, в Одеській області за цей самий період майже чотири тисячі розлучення, а на Херсонщині — лише 573. 

Загалом в судах в Україні у 2025 році розлучились 38,7 тисяч пар. Лідером стала Дніпропетровщина — 5188 справ (13% усіх розлучень). Друге місце посів Київ — 3544 (9%), а третє, Одещина — 3121 справа (8%).

На заході країни ситуація інша: у Закарпатській області розглянули лише 777 справ, у Волинській — 829, що є одними з найнижчих показників серед регіонів, де немає активних бойових дій.

Кількість розлучень у РАЦСах по Україні. Інфографіка: ОпендатаботКількість розлучень у РАЦСах по Україні. Інфографіка: Опендатабот

У РАЦСах за пів року в Україні розірвали 12691 шлюб — утричі менше, ніж у судах. Тут також лідирує Київ (1780 розлучень), за ним Дніпропетровщина (1252) та Харківщина (889). Найменше розлучень у західних регіонах — на Закарпатті (171), Буковині (239) та Тернопільщині (247).

Нагадаємо, що розлучитись у РАЦСі можливо у випадку, коли в подружжя немає спільного майна або спорів щодо його поділу, а також неповнолітніх дітей.

Раніше повідомлялось, у застосунку «Дія» відновили актові записи про народження, шлюб, розлучення і зміну імені. Ці документи тимчасово не були доступні через масштабну кібератаку росіян на державні реєстри.

Останні новини про: Миколаївщина

Підприємства Миколаївщини сплатили понад ₴31 млн екоподатку
У Баштанському районі 15-річного юнака підозрюють у викрадені мопеда
Наші діти — це не такі самі діти? — у Баловному батьки вимагають відкрити садок, який не працює 4-й рік
Реклама

Читайте також:

новини

Домбровська заявила, що не голосувала «за» нову структуру мерії Миколаєва: «Прошу не підписувати рішення»

Світлана Іванченко
новини

Міськрада Миколаєва попросить прокуратуру допитати Федорову: «Вона в курсі усіх розкладів»

Аліса Мелік-Адамян
новини

Бюджет Миколаєва отримав вже ₴62 млн від продажу комунального майна

Юлія Бойченко
новини

Ільюк пропонує ротацію керівників районів Миколаєва: «Поміняти місцями між собою»

Аліса Мелік-Адамян
новини

Міськрада Миколаєва відмовилась затверджувати результати конкурсу на сортування сміття та проведе новий

Катерина Середа
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Миколаївщина

Наші діти — це не такі самі діти? — у Баловному батьки вимагають відкрити садок, який не працює 4-й рік
У Баштанському районі 15-річного юнака підозрюють у викрадені мопеда
Підприємства Миколаївщини сплатили понад ₴31 млн екоподатку

Міськрада Миколаєва попросить прокуратуру допитати Федорову: «Вона в курсі усіх розкладів»

Сєнкевич — Telegram-каналам: «Я клав на вас з прибором»

2 години тому

Домбровська заявила, що не голосувала «за» нову структуру мерії Миколаєва: «Прошу не підписувати рішення»

Світлана Іванченко

Головне сьогодні
Ми запустили клуб МикВісті!

Спільнота читачів, які вірять у силу медіа та змінюють реальність через журналістику

Наша ціль — 200
Вже 49 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу
Приєднатися
Apple Pay