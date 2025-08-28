На Миколаївщини за пів року розлучились майже 2 тисячі пар

За перші шість місяців цього року мешканці Миколаївської області офіційно розірвали 1896 шлюбів, із них 1509 — у судах. Це майже у чотири рази більше, ніж у місцевих РАЦСах, де лише 387 розлучень.

Про це свідчать аналітичні дані Опендатабот, пишуть «МикВісті».

Кількість розлучень у судах по Україні. Інфографіка: Опендатабот

Для порівняння, в Одеській області за цей самий період майже чотири тисячі розлучення, а на Херсонщині — лише 573.

Загалом в судах в Україні у 2025 році розлучились 38,7 тисяч пар. Лідером стала Дніпропетровщина — 5188 справ (13% усіх розлучень). Друге місце посів Київ — 3544 (9%), а третє, Одещина — 3121 справа (8%).

На заході країни ситуація інша: у Закарпатській області розглянули лише 777 справ, у Волинській — 829, що є одними з найнижчих показників серед регіонів, де немає активних бойових дій.

Кількість розлучень у РАЦСах по Україні. Інфографіка: Опендатабот

У РАЦСах за пів року в Україні розірвали 12691 шлюб — утричі менше, ніж у судах. Тут також лідирує Київ (1780 розлучень), за ним Дніпропетровщина (1252) та Харківщина (889). Найменше розлучень у західних регіонах — на Закарпатті (171), Буковині (239) та Тернопільщині (247).

Нагадаємо, що розлучитись у РАЦСі можливо у випадку, коли в подружжя немає спільного майна або спорів щодо його поділу, а також неповнолітніх дітей.

Раніше повідомлялось, у застосунку «Дія» відновили актові записи про народження, шлюб, розлучення і зміну імені. Ці документи тимчасово не були доступні через масштабну кібератаку росіян на державні реєстри.