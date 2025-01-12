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У «Дії» знову доступні свідоцтва про народження, розлучення, шлюб та зміну імені

Мобільний застосунок «Дія». Фото з офіційного сайті.Мобільний застосунок «Дія». Фото з офіційного сайті.

У застосунку «Дія» знову доступні актові записи про народження, шлюб, розлучення і зміну імені. Ці документи тимчасово не були доступні через масштабну кібератаку росіян на державні реєстри.

Про це повідомив віцепрем’єр-міністр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

«Ховайте паперові документи на поличку, у «Дії» знову доступні актові записи про народження, розлучення, шлюб і зміну імені», —  зазначив він.

Кібератака на реєстри

Вночі з 19 на 20 грудня державні реєстри України зазнали кібератаки. ЇЇ назвали наймасовішою за останній час. Наразі тимчасово призупинили роботу реєстри, які перебувають у компетенції Міністерства юстиції України.

Нагадаємо, на Миколаївщині тимчасово призупинено надання окремих реєстраційних послуг, пов’язаних зі зміною власника авто.

Перша заступниця начальника Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (Одеса) Інна Фірсова розповіла, що приблизний термін відновлення реєстрів — 2 тижні. 

30 грудня стало відомо, що Міністерство юстиції відновило роботу перших трьох нотаріальних реєстрів, що була призупинена внаслідок масштабної кібератаки Росії.

Після цього у системі державних реєстрів Міністерства юстиції відновлено роботу Державної реєстрації актів цивільного стану (ДРАЦС), що дозволяє реєструвати шлюби, народження дітей та інші акти цивільного стану.

Слід зазначити, що У 2024 році кількість кібератак на Україну зросла майже на 70%. За цей час зафіксовано 4315 атак, у порівнянні з 2541 атаку роком раніше.

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