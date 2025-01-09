За минулий рік кількість кібератак на Україну зросла на 70%

Кібератака. Фото: pixabay

У минулому 2024 році кількість кібератак на Україну зросла майже на 70%. За цей час зафіксовано 4315 атак, у порівнянні з 2541 атаку роком раніше.

Про це повідомляє пресслужба Держспецзв’язку.

Найчастіше хакери атакують критично важливу інфраструктуру: енергетичний сектор, урядові установи, органи безпеки та телекомунікації. Їх метою є викрадення чутливої інформації та знищення даних.

Найпоширенішими інструментами є масові розсилки шкідливого програмного забезпечення та фішингові листи. Під час війни найціннішою для ворога є інформація про плани сил оборони України, дані підприємств оборонно-промислового комплексу, уряду та інших організацій, які здійснюють підтримку військових.

Реклама

«CERT-UA, урядова команда реагування на кіберінциденти, зазначає, що кібервійна залишається одним із ключових інструментів РФ для дестабілізації ситуації в Україні. У 2024 році спостерігалася стійка тенденція до зростання атак на критичну інфраструктуру, особливо в енергетиці», — йдеться у повідомленні.

Фахівці прогнозують, що атаки триватимуть і в 2025 році, а кіберпростір залишатиметься гарячою точкою війни.

Кібератака на реєстри

Вночі з 19 на 20 грудня державні реєстри України зазнали кібератаки. ЇЇ назвали наймасовішою за останній час. Наразі тимчасово призупинили роботу реєстри, які перебувають у компетенції Міністерства юстиції України.

Нагадаємо, на Миколаївщині тимчасово призупинено надання окремих реєстраційних послуг, пов’язаних зі зміною власника авто.

Перша заступниця начальника Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (Одеса) Інна Фірсова розповіла, що приблизний термін відновлення реєстрів — 2 тижні.

30 грудня стало відомо, що Міністерство юстиції відновило роботу перших трьох нотаріальних реєстрів, що була призупинена внаслідок масштабної кібератаки Росії.

Після цього у системі державних реєстрів Міністерства юстиції відновлено роботу Державної реєстрації актів цивільного стану (ДРАЦС), що дозволяє реєструвати шлюби, народження дітей та інші акти цивільного стану.