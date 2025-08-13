Фейкові збори «на ЗСУ» від імені голови Одеської ОВА: підозрюваного взяли під домашній арешт

Правоохоронці затримали чоловіка, якого підозрюють фейкових зборах «на ЗСУ» від імені голови Одеської ОВА. Фото: Кіберполіція

Правоохоронці затримали мешканця Києва, якого підозрюють у шахрайстві та причетності до групи, що розсилала фейкові повідомлення нібито від імені голови Одеської ОВА Олега Кіпера із закликами переказати кошти «на допомогу ЗСУ».

Про це повідомили у кіберполіції та голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

Як зазначив Кіпер, група створила підроблені документи з його підписом та фейковий Telegram-акаунт.

— На початку року я попереджав про зловмисників, які прикривалися моїм іменем та розсилали фейкові повідомлення із закликами переказати гроші «на допомогу ЗСУ». Це була цинічна спроба нажитися на довірі людей. Для більшої «переконливості» вони створили підроблені документи з моїм підписом і навіть фейковий телеграм-акаунт, — написав Олег Кіпер.

Під час обшуку у підозрюваного вилучили телефони, банківські картки та SIM-картки, які використовувалися у схемі.

Фейковий лист, які надсилали від імені голови Одеської ОВА. Фото: Олег Кіпер

Чоловіку повідомили про підозру у шахрайстві, за що передбачено до 8 років тюрми. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. Наразі правоохоронці встановлюють інших учасників групи та суму завданих збитків.

Раніше повідомлялось, що на Одещині невідомі розсилають фальшиві повідомлення від імені начальника обласної військової адміністрації Олега Кіпера, у яких вимагають переказати кошти нібито на підтримку Збройних сил України.

Також на Миколаївщині підприємцям надсилали фейкові електронні листи від імені начальника обласної військової адміністрації, у яких наполегливо просили про благодійну грошову допомогу для військових.

Як повідомили у Нацполіції області, до шахрайської схеми залучили мешканців регіону та столиці. Вони за винагороду відкривали банківські рахунки або надавали доступ до існуючих. Ці рахунки використовували під час вимагання грошей у підприємців. Таким чином, вони сприяли шахраям, в тому числі й із Росії.