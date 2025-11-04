  • вівторок

В Одесі закрили клуб «Palladium» через скандал із російською музикою

Клуб «Palladium» в Одесі, який закрили через скандал з російською мовою, фото з відкритих джерелКлуб «Palladium» в Одесі, який закрили через скандал з російською мовою, фото з відкритих джерел

В Одесі призупинили роботу готельно-ресторанного комплексу «Palladium», де під час вечірки лунала російська музика.

Відповідний наказ підписав голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

Він також доручив департаментам адміністрації, головам громад та іншим державним органам провести з підприємцями роз’яснювальну роботу щодо дотримання законодавства.

«Усім закладам громадського харчування, відпочинку, розваг і торгівлі на території області наголошую: дотримання законодавства про державну мову, культуру, громадський порядок та вимог воєнного стану є обов’язковим. Одеса — українське місто. І тут має звучати Україна», — заявив Олег Кіпер.

Раніше Олег Кіпер відреагував на цей інцидент та дав доручення відповідним департаментам ОВА провести перевірку і надати правову оцінку діям закладу.

Як зазначає «РБК-Україна», напередодні у клубі Palladium діджей увімкнув композицію російського виконавця перед публікою більш ніж у тисячу людей, що й спричинило хвилю обурення серед відвідувачів та в соцмережах.

Нагадаємо, голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім розказав, що регіон, попри наближеність до лінії фронту, живе повноцінним життям. Він заявив, що інвестори та люди, які знаходиться далеко від Миколаєва, вважають, що «ми живемо тут по коліна в багнюці, все розвалено і нічого немає».

