Кім: Люди думають, що ми тут по коліна в багнюці, а у нас навіть бари і караоке працюють

Віталій Кім каже, що Миколаїв живе повноцінним життям, працюють бари та стриптиз-клуби, архівне фото МикВісті

Голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім розказав, що регіон, попри наближеність до лінії фронту, живе повноцінним життям, а кількість населення навіть більше ніж до повномасштабного вторгнення.

Про це очільник Миколаївської ОВА розказав в інтерв’ю «Новини.LIVE».

Відповідаючи на питання журналістки, посадовець заявив, що в Миколаївській області після 2022-2023 років, коли регіон був під постійними обстрілами, відновили відновили багато інфраструктури, частину житла, і завершують будівництво водогону.

При цьому, він заявив, що інвестори та люди, які знаходиться далеко від Миколаєва, вважають, що «ми живемо тут по коліна в багнюці, все розвалено і нічого немає».

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— Ні, працюють бари, караоке, стриптиз-бари, все працює. Люди відпочивають, не порушуючи комендантську годину, - сказав Віталій Кім.

За його словами, до повномасштабного вторгнення в області було приблизно 1,1 мільйона людей, і 470 тисяч в Миколаєві. Потім було менше половини - до 600 тисяч, а в місті було менше 180 тисяч у 2022 році, бо виїхали.

— На зараз у нас майже стільки ж, 1,1 мільйона в області, і 445 тисяч в місті. Але при цьому, у нас приблизно 150 тисяч переселенців: 100 тисяч в області, і 50 тисяч десь в місті, переважно з Херсону. І тому, у нас навіть трохи більше стало людей, - сказав Віталій Кім.

Він додав також, що в Миколаєві ще минулого року відновився сервіс оренди самокатів, що, на його думку, є показовим щодо ситуації в регіоні.

— У нас працюють всі фонтани в місті, а я там жартував, що коли в місті чи області повертається оренда електросамокатів, то місто живе повноцінним життям. У нас прокатні самокати повернулись у 2024 році. Ми повноцінно живемо і намагаємось переходити до економічних проектів, щоб бізнес відновлювався, міг платити податки, щоб ми самостійно могли працювати, а не тільки за допомогою держави та іноземних донорів, - сказав Віталій Кім.

Раніше повідомлялось, що на Миколаївщині 179 компаній увійшли до Клубу білого бізнесу.