На Миколаївщині 179 компаній увійшли до Клубу білого бізнесу

Офіс «Дія.Бізес» у Миколаєві. Архівне фото «МикВісті»

Станом на середину липня 2025 року до Клубу білого бізнесу (КББ) входять 8 882 українські компанії, з яких 179 — зареєстровані в Миколаївській області.

Такі дані оприлюднені порталом «Опендатабот».

КББ — це перелік підприємств, що демонструють прозорість у веденні бізнесу: вчасно сплачують податки, подають звітність, не мають зв’язків із Росією та відповідають низці інших критеріїв. Реєстр було започатковано Податковою у 2024 році для формування спільноти доброчесних платників податків.

За перше півріччя 2025 року до списку Клубу приєдналися 4 113 компаній, водночас 3 228 — вибули. Попри ротацію, загальна кількість учасників зросла: на початку року їх було 7 997.

Найбільше представників КББ працюють у галузі торгівлі — 22% усіх компаній. На другому місці — переробна промисловість (16%), на третьому — аграрний сектор (14%). За кількістю компаній лідирує Київ, на другому місці — Дніпропетровська область, Миколаївщина — серед регіонів з нижчими показниками, але стабільною динамікою.

У ДПС зазначають, що участь у Клубі надає компаніям певні переваги — зниження податкового тиску та менше перевірок. Наразі готується законопроєкт, що має уточнити критерії вступу та спростити доступ до переліку, зокрема, щодо рівня зарплат і податкового навантаження.

Водночас експерти мають зауваження до ініціативи. Зокрема, в Економічній експертній платформі вказують, що підхід до формування переліку потребує перегляду, а сам Клуб поки охоплює лише 0,63% українських компаній, що не повністю відображає рівень доброчесності бізнесу в країні.

Нагадаємо, що у Миколаївській області за шість місяців 2025 року закрилося 3,6 тисячі фізичних осіб-підприємців (ФОП).

Крім цього від початку 2025 року у Миколаївській області кількість закритих ФОПів перевищила кількість новостворених: за п’ять місяців свою діяльність припинили майже тисяча підприємців.