Вже 10 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

Ми запустили клуб МикВісті!
Детальніше
Участь в клубі — інвестиція
у правду та журналістику
Приєднатися
Ваша інвестиція  у правду та журналістику.   Детальніше

  • понеділок

    28 липня, 2025

  • 35.5°
    Ясне небо

    Миколаїв

  • 28 липня , 2025 понеділок

  • Миколаїв • 35.5° Ясне небо

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

На Миколаївщині 179 компаній увійшли до Клубу білого бізнесу

Офіс «Дія.Бізес» у Миколаєві. Архівне фото «МикВісті»Офіс «Дія.Бізес» у Миколаєві. Архівне фото «МикВісті»

Станом на середину липня 2025 року до Клубу білого бізнесу (КББ) входять 8 882 українські компанії, з яких 179 — зареєстровані в Миколаївській області.

Такі дані оприлюднені порталом «Опендатабот».

КББ — це перелік підприємств, що демонструють прозорість у веденні бізнесу: вчасно сплачують податки, подають звітність, не мають зв’язків із Росією та відповідають низці інших критеріїв. Реєстр було започатковано Податковою у 2024 році для формування спільноти доброчесних платників податків.

За перше півріччя 2025 року до списку Клубу приєдналися 4 113 компаній, водночас 3 228 — вибули. Попри ротацію, загальна кількість учасників зросла: на початку року їх було 7 997.

Найбільше представників КББ працюють у галузі торгівлі — 22% усіх компаній. На другому місці — переробна промисловість (16%), на третьому — аграрний сектор (14%). За кількістю компаній лідирує Київ, на другому місці — Дніпропетровська область, Миколаївщина — серед регіонів з нижчими показниками, але стабільною динамікою.

У ДПС зазначають, що участь у Клубі надає компаніям певні переваги — зниження податкового тиску та менше перевірок. Наразі готується законопроєкт, що має уточнити критерії вступу та спростити доступ до переліку, зокрема, щодо рівня зарплат і податкового навантаження.

Водночас експерти мають зауваження до ініціативи. Зокрема, в Економічній експертній платформі вказують, що підхід до формування переліку потребує перегляду, а сам Клуб поки охоплює лише 0,63% українських компаній, що не повністю відображає рівень доброчесності бізнесу в країні.

Нагадаємо, що у Миколаївській області за шість місяців 2025 року закрилося 3,6 тисячі фізичних осіб-підприємців (ФОП).

Крім цього від початку 2025 року у Миколаївській області кількість закритих ФОПів перевищила кількість новостворених: за п’ять місяців свою діяльність припинили майже тисяча підприємців.

Останні новини про: Бізнес та економіка

У Миколаївській області з початку року закрились 3,6 тисячі ФОПів: експерт пояснив чому
Кавуни в Україні подешевшали на 36% з минулого тижня
У Миколаєві оренда приватних будинків зросла в півтора раза, а ціни на квартири знизилися
Реклама

Читайте також:

новини

Ми запустили Клуб МикВісті. Приєднуйтесь до спільноти читачів, будьте причетним до змін

Катерина Середа
новини

У Коблевому на пляжі біля лиману помер відпочиваючий

Даріна Мельничук
новини

Мешканці Варварівки вважають, що керівниця лікарні навмисно закрила основний в‘ізд, щоб швидкі їхали повз їхні будинки

Даріна Мельничук
новини

Суд зобов'язав власника відбудувати історичну «Дачу Кудрявцева» у Миколаєві, де тепер ресторан з басейном

Юлія Бойченко
новини

У Миколаєві триває другий день протестів через скандальні закон про НАБУ і САП

Аліса Мелік-Адамян
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Бізнес та економіка

У Миколаєві оренда приватних будинків зросла в півтора раза, а ціни на квартири знизилися
Кавуни в Україні подешевшали на 36% з минулого тижня
У Миколаївській області з початку року закрились 3,6 тисячі ФОПів: експерт пояснив чому

Ми запустили Клуб МикВісті. Приєднуйтесь до спільноти читачів, будьте причетним до змін

1 година тому

У Миколаєві зафіксували температурний рекорд за липень — 39,1 °C

Головне сьогодні
Ми запустили клуб МикВісті!

Спільнота читачів, які вірять у силу медіа та змінюють реальність через журналістику

Наша ціль — 200
Вже 10 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу
Приєднатися
Apple Pay