У Миколаївській області з початку року закрились 3,6 тисячі ФОПів: експерт пояснив чому

Кав‘ярня у Вознесенську. Ілюстративне фото «МикВісті»

За шість місяців 2025 року закрилося 3,6 тисячі фізичних осіб-підприємців (ФОП) у Миколаївській області, свідчать дані платформи Opendatabot.

Насамперед це пов'язано з підвищенням податків, введенням військового збору та поверненням обов'язкової сплати ЄСВ, сказав у коментарі «МикВісті» експерт в податковому та бюджетному законодавстві Данило Монін.

— Особливо багато ФОПів було закрито у січні. Оскільки ЄСВ та військовий збір додали досить велике навантаження на бізнес, що призвело до того, що простіше закрити, ніж зазнавати збитків, якщо ти, припустимо, не ведеш цю діяльність, — вважає Данило Монін.

Загалом основні проблеми, з якими сьогодні зіштовхується український бізнес, – це податки та мобілізація, каже Данило Монін.

— Підняття цін на електроенергію, збільшення податків, введення військового збору, повернення обов'язкового ЄСВ (єдиного соціального внеску, — прим.) — збільшили податкове навантаження. На сьогодні ми дійсно можемо казати, що економіка нашої країни входить у стан стагнації. Ніхто не розуміє, коли закінчиться війна й, відповідно, не може інвестувати свої гроші. Через невизначеність усі переходять в режим економії, а це погано відображається на роботі малого бізнесу, — пояснив експерт.