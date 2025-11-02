  • неділя

    2 листопада, 2025

  • 12.2°
    Переважно ясно

    Миколаїв

  • 2 листопада , 2025 неділя

  • Миколаїв • 12.2° Переважно ясно

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Жодної російської музики, — Кіпер відреагував на скандал у клубі Одеси

Олег Кіпер відреагував на скандал з російською музикою в клубі Одеси. Фото: Одеська ОВАОлег Кіпер відреагував на скандал з російською музикою в клубі Одеси. Фото: Одеська ОВА

Голова обласної військової адміністрації Олег Кіпер відреагував на інцидент, що стався в одному з нічних клубів Одеси, де під час вечірки пролунала російська музика.

— Жодної російської музики — ні в клубах, ні в інших публічних місцях! Одеса — місто, яке майже щодня потерпає від російських атак. І в цей час у нічному клубі вмикають пісні російських виконавців. І це на четвертому році повномасштабної війни. Поки наші захисники віддають своє життя, хтось розважається під саундтреки країни-агресора, зневажаючи пам’ять про загиблих, — написав Олег Кіпер.

Посадовець повідомив, що дав доручення відповідним департаментам ОВА провести перевірку та надати правову оцінку діям закладу. Організатори заходу мають пояснити, як подібне могло статися у місті, яке офіційно визнане територією бойових дій.

— Одеса — українське місто. Хто забув — нагадаємо, — наголосив посадовець.

Як зазначає РБК-Україна, напередодні у клубі Palladium діджей увімкнув композицію російського виконавця перед публікою більш ніж у тисячу людей, що й спричинило хвилю обурення серед відвідувачів та в соцмережах.

Нагадаємо, правоохоронці притягнули до адміністративної відповідальності мешканку Миколаєва за публічне прослуховування російської музики.

Останні новини про: Війна в Україні

Балістичний удар по Миколаєву: кількість постраждалих зросла, серед них — двоє дітей
РФ атакувала Одещину дронами-камікадзе: двоє загиблих
Росія запровадила санкції проти Свириденко та двох українських міністрів
Реклама

Читайте також:

новини

Сєнкевич заявив, що нового директора «Миколаївводоканалу» планують призначити до кінця року

Даріна Мельничук
новини

На Миколаївщині відновили вже 44% пошкоджених або зруйнованих об’єктів

Ірина Олехнович
новини

«Ми під пильним наглядом партнерів», — Капацина закликав депутатів підтримати нову структуру мерії Миколаєва

Даріна Мельничук
новини

Міськрада Миколаєва затвердила щомісячну виплату вчителям за роботу в умовах війни

Аліса Мелік-Адамян
новини

«Цифрова колекція музею»: у Миколаєві оцифрували вже 329 картин ХХ століття

Ірина Олехнович
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Війна в Україні

Росія запровадила санкції проти Свириденко та двох українських міністрів
РФ атакувала Одещину дронами-камікадзе: двоє загиблих
Балістичний удар по Миколаєву: кількість постраждалих зросла, серед них — двоє дітей

РФ атакувала Одещину дронами-камікадзе: двоє загиблих

Балістичний удар по Миколаєву: кількість постраждалих зросла, серед них — двоє дітей

Частина Корабельного району буде без світла: технічне обслуговування електромереж

Головне сьогодні