Жодної російської музики, — Кіпер відреагував на скандал у клубі Одеси

Олег Кіпер відреагував на скандал з російською музикою в клубі Одеси. Фото: Одеська ОВА

Голова обласної військової адміністрації Олег Кіпер відреагував на інцидент, що стався в одному з нічних клубів Одеси, де під час вечірки пролунала російська музика.

— Жодної російської музики — ні в клубах, ні в інших публічних місцях! Одеса — місто, яке майже щодня потерпає від російських атак. І в цей час у нічному клубі вмикають пісні російських виконавців. І це на четвертому році повномасштабної війни. Поки наші захисники віддають своє життя, хтось розважається під саундтреки країни-агресора, зневажаючи пам’ять про загиблих, — написав Олег Кіпер.

Посадовець повідомив, що дав доручення відповідним департаментам ОВА провести перевірку та надати правову оцінку діям закладу. Організатори заходу мають пояснити, як подібне могло статися у місті, яке офіційно визнане територією бойових дій.

— Одеса — українське місто. Хто забув — нагадаємо, — наголосив посадовець.

Як зазначає РБК-Україна, напередодні у клубі Palladium діджей увімкнув композицію російського виконавця перед публікою більш ніж у тисячу людей, що й спричинило хвилю обурення серед відвідувачів та в соцмережах.

Нагадаємо, правоохоронці притягнули до адміністративної відповідальності мешканку Миколаєва за публічне прослуховування російської музики.