Росіяни влучили у недобудовану багатоповерхівку в Одесі

Росіяни влучили у недобудовану багатоповерхівку в Одеси. Фото: Одеська ОВА

У ніч на середу, 12 листопада, російські війська знову атакували Одещину, під ударом опинився Пересипський район обласного центру. Унаслідок атаки пошкоджена недобудована багатоповерхівка.

Про це повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер.

За його словами, снаряд влучив у недобудований житловий будинок, на верхніх поверхах якого виникла пожежа.

— Сталося займання на верхніх поверхах будівлі, що перебуває на стадії будівництва. Вогонь охопив невелику площу та згас самостійно, — повідомив Олег Кіпер.

Попередньо, жертв і постраждалих немає. На місці події працювали екстрені служби, які провели обстеження пошкодженої будівлі та території навколо.

Нагадаємо, що вночі 12 листопада сили протиповітряної оборони збили дев’ять ударних БпЛА «Shahed 131/136» та інших безпілотників-імітаторів.