На Миколаївщині вночі збили дев’ять російських дронів
- Новини Миколаєва
-
•
-
- Марія Хаміцевич
-
•
-
9:35, 12 листопада, 2025
-
Вночі 12 листопада сили протиповітряної оборони збили дев’ять ударних БпЛА «Shahed 131/136» та інших безпілотників-імітаторів.
Про це повідомили у Миколаївській обласній військовій адміністрації.
«У ніч на 12 листопада на Миколаївщині збито/подавлено девʼять ударних БпЛА типу «Shahed 131/136»/безпілотників-імітаторів різних типів», — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що у Миколаївському районі 11 листопада росіяни обстрілювали FPV-дроном територію Очаківської громади. Обійшлося без постраждалих.
Останні новини про: Війна в Україні
Щоб долучитись до коментарів авторизуйтесь на сайті МикВісті.