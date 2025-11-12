  • середа

На Миколаївщині вночі збили дев’ять російських дронів

На Миколаївщині вночі збили дев’ять російських дронів. Фото: 126 бригада ТРО, для ілюстраціїНа Миколаївщині вночі збили дев’ять російських дронів. Фото: 126 бригада ТРО, для ілюстрації

Вночі 12 листопада сили протиповітряної оборони збили дев’ять ударних БпЛА «Shahed 131/136» та інших безпілотників-імітаторів.

Про це повідомили у Миколаївській обласній військовій адміністрації.

«У ніч на 12 листопада на Миколаївщині збито/подавлено девʼять ударних БпЛА типу «Shahed 131/136»/безпілотників-імітаторів різних типів», — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що у Миколаївському районі 11 листопада росіяни обстрілювали FPV-дроном територію Очаківської громади. Обійшлося без постраждалих.

