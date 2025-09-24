Канада виділяє ₴92 млн на кібербезпеку України: серед проєктів Чорнобильська АЕС

Канада виділяє ₴92 млн на посилення кібербезпеки України. Фото: mil.gov.ua

Канада виділяє Україні 92 мільйони гривень на посилення кібербезпеки в межах Талліннського механізму — міжнародної ініціативи, яка координує допомогу від 12 країн у сфері кіберстійкості.

Про це повідомили в Міністерстві цифрової трансформації України.

Кошти спрямують на захист критичної інфраструктури, протидію кіберзагрозам, закупівлю обладнання, створення систем виявлення та запобігання атак.

Канадські партнери вже обрали шість проєктів для фінансування. Серед ключових отримувачів допомоги:

Державна судова адміністрація України,

Чорнобильська АЕС,

Державна прикордонна служба України.

Фінансування реалізовуватиметься через U.S. Civilian Research & Development Foundation (CRDF Global) — організацію, яка має досвід у впровадженні технічних проєктів допомоги в Україні.

«Сучасна війна триває не лише на полі бою, а й у кіберпросторі. Завдяки підтримці партнерів у межах Талліннського механізму ми ефективніше протидіятимемо кіберзагрозам, щоб цифрова держава працювала безперебійно, а українці користувалися онлайн-сервісами за будь-яких умов», — йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялось, що за результатами національного моніторингу цифрової трансформації регіонів, Миколаївщина набрала лише 23 зі 100 можливих балів. Область відстає від середнього показника по Україні, якій наразі становить 30.