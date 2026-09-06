Арахамія прийшов на зустріч із представниками Трампа у футболці «Київський режим»

Арахамія прийшов на зустріч із Віткоффом і Кушнером у футболці «Київський режим». Фото: Telegraf

Голова парламентської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія прийшов на зустріч із американськими спецпосланцями Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером у футболці з написом «Київський режим».

Це видно на фотографіях із зустрічі американських представників з українською стороною.

Такий напис є відсиланням до формулювання «київський режим», яким російська влада та пропаганда регулярно називають українську владу. Раніше президент Володимир Зеленський підготував для американських гостей такі ж футболки.

Зустріч американських представників з українською стороною 6 вересня.Фото: Громадське

Нагадаємо, 6 вересня спеціальні представники президента США Дональда Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер прибули до Києва. Це їхній перший візит до України в межах дипломатичних зусиль щодо припинення російсько-української війни.

На київському вокзалі американських перемовників зустріли українські посадовці, зокрема голова Офісу президента Кирило Буданов, його перший заступник Сергій Кислиця, голова Служби зовнішньої розвідки України Рустем Умєров та Давид Арахамія.

Після цього Віткофф і Кушнер зустрілися з президентом Володимиром Зеленським у центрі Києва. До переговорів також планували долучити представників європейських партнерів — Франції, Великої Британії та Німеччини.

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Напередодні, 5 вересня, Віткофф і Кушнер провели понад три години переговорів із російським лідером Володимиром Путіним у Москві. Після зустрічі сторони не оголосили про конкретні домовленості, однак у Білому домі заявили про обговорення подальших кроків для завершення війни.

Перед зустріччю з американськими представниками Володимир Зеленський провів нараду з українською переговорною командою. Він заявив, що Україна готова до конструктивної розмови, а її пропозиції підготовлені.

Нагадаємо, колишній міністр оборони Михайло Федоров вперше відкрито виступив проти голови фракції «Слуга народу» Давида Арахамії. Під час свого звернення до українців кадри із політиком зʼявились на фоні його заяви про вплив приватних інтересів на роботу парламенту, зокрема в оборонці, фармі, гральному бізнесі та податковій.